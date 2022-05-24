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Через війну в Україні. В Угорщині вводять надзвичайний стан

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Угорщина, Вівторок 24 травня 2022 19:19
Через війну в Україні. В Угорщині вводять надзвичайний стан Фото: прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан (facebook.com/orbanviktor)
Автор: Наталія Гурковська

З півночі середи, 25 травня, в Угорщині вводять надзвичайний стан.Таке рішення було ухвалено одразу після формування нового уряду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністра Віктора Орбана.

"Уряд реалізує своє право відповідно до Основного закону оголосити надзвичайний стан з півночі сьогоднішнього дня. Як і надзвичайний стан, введений під час епідемії, це дозволить уряду негайно відреагувати та захистити Угорщину та угорські сім'ї всіма можливими засобами", - заявив він.

За словами Орбана, Угорщина повинна залишатися осторонь війни в Україні та захищати свою фінансову безпеку. А це, на його думку, потребує простору для маневру та негайних дій.

"Ця війна становить постійну загрозу для Угорщини, ставить під загрозу нашу фізичну безпеку, а також ставить під загрозу енергопостачання та фінансову безпеку економіки та сімей. Ми бачимо, що війна та санкції у Брюсселі призвели до величезних економічних потрясінь та різкого зростання цін", - пояснив він причини такого рішення.

Орбан пообіцяв тримати громадян в курсі рішень, що будуть прийняті урядом.

Як повідомлялось, парламент Угорщини переобрав Віктора Орбана головою уряду країни. Політик отримав цей пост п'ятий раз поспіль.

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