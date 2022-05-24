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Рамштайн-2. Резніков анонсував "приємні сюрпризи" в постачанні зброї

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Київ, Вівторок 24 травня 2022 15:41
Рамштайн-2. Резніков анонсував "приємні сюрпризи" в постачанні зброї Фото: глава Міноборони Олексій Резніков (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Київ очікує постачань в оборонці, які значно зміцнять нашу армію та будуть неприємними для ворога. Це обговорили на другій онлайн-зустріч Контактної групи на підтримку України (Рамштайн-2).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу Міноборони Олексія Резнікова у Facebook.

За його словами, наша Україна вже отримала підтвердження щодо посилення нашої берегової оборони. Зокрема мова йде про пускові установки і протикорабельні ракети Harpoon.

"Рішення було знайдено завдяки об’єднанню зусиль декількох наших країн-партнерів. Також йшлося і про інші приємні сюрпризи, які посилять потужність Української армії, і будуть неприємними для ворога. Але про це - згодом", - написав Резніков.

Нагадаємо, вчора відбулася онлайн-зустріч у форматі "Рамштайн" щодо військової допомоги Україні.

Так, за підсумками якої, за словами глави Пентагону, Данія зголосилася передати Україні протикорабельні ракети "Гарпун" та пускові установки до них. А в цілому після зустрічі було оголошено про нові пакети допомоги, включаючи надання критично необхідних артилерійських боєприпасів, систем берегової оборони, танків та іншої бронетехніки.

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