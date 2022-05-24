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Україна навряд чи скоро стане кандидатом на вступ до ЄС, - Рютте

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Амстердам, Вівторок 24 травня 2022 12:07
Україна навряд чи скоро стане кандидатом на вступ до ЄС, - Рютте Фото: прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте (GettyImages)
Автор: Артем Горовенко

Шанси на те, що Україна найближчим часом стане кандидатом на вступ до Європейського союзу, невеликі. ЄС може обмежитися тим, що назве її потенційним кандидатом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на nltimes.nl.

Як заявив прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте в парламенті, занадто багатьом країнам ЄС не подобається надання статусу кандидата для України. Також на його думку, такий швидкий процес був би несправедливим по відношенню до країн Західних Балкан, які набагато довше чекали надання аналогічного статусу.

"Одна з можливостей полягає в тому, що Україна стає потенційним кандидатом на вступ і їй повідомлять, скільки кроків ще треба зробити, щоб отримати цей статус. Так вже було з Боснією. Це також допоможе гарантувати, що український уряд не буде демотивовано", - додав Рютте.

Також повідомляється, що кілька партій у нижній палаті парламенту Нідерландів закликають якнайшвидше дати Україні статус кандидата. Але прем'єр підкреслює, що до російського вторгнення Україна була "дуже далеко" від статусу кандидата.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба дорікнув європейських партнерів у коливанні з наданням статусу кандидата на вступ до ЄС.

Він також заявив, що будь-які замінники цього статусу покажуть другосортне ставлення Європи до України.

Європейські лідери заявляли, що розглядатимуть це питання на саміті в червні. Офіційний Київ розраховує на отримання статусу країни-кандидата.

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Україна Нідерланди Марк Рютте Вступ в ЄС
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