Російські війська увійшли до Світлодарська, - місцева ВГА
Російські війська 24 травня 2022 року увійшли до Світлодарська (Донецька область). Окупанти поставили російський прапор на будівлю міської ради.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Вільне радіо".
Як заявив начальник Світлодарської військової адміністрації Сергій Гошко, місто захоплено російськими військами.
"В даний час вивішують свою ганчірку (російський прапор, - ред.) на адміністративній будівлі", - зазначив він.
За його словами, вулицями Світлодарська ходять озброєні загарбники і перевіряють документи у місцевих. Він також зазначив, що великої присутності окупантів не спостерігається, вони ходять групами по п'ять осіб.
Зазначимо, у Світлодарську знаходиться Вуглегірська ТЕС з найбільшими виробничими потужностями в Україні.
Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба назвав російський наступ на Донбасі нещадною битвою і закликав західних партнерів швидше постачати зброю.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.