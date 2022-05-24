Знищення Су-25 зі "Stinger" під Луганськом: за штурвалом знаходився льотчик із "верхівки" ВПС РФ

В Україні загинув генерал-майор військово-повітряних сил Росії у відставці Канамат Боташев. Він перебував за штурвалом Су-25, який ЗСУ збили в Луганській області 22 травня.

Один із товаришів по службі Боташева розповів, що відставний генерал виконував завдання в Україні саме на Су-25.

Зазначимо, Боташев - найвищий російський льотчик, про загибель якого на війні в Україні стало взагалі відомо. До виходу у відставку він був командиром авіаційного полку. Боташеву було 63 роки. Як він став виконувати бойові завдання в Україні, не відомо. За словами тих самих товаришів по службі, він "просто не зміг залишитися осторонь".