Близько 200 тіл знайшли під завалами багатоповерхівки в Маріуполі, - радник мера

У Маріуполі під час розбору завалів багатоповерхівки в підвалі виявили близько 200 тіл загиблих. Мова йде про будинок в районі приміської АЗС-2 по проспекту Миру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника мера Маріуполя Петра Андрющенка в Telegram .

"Через відмову місцевих збирати та упаковувати тіла загиблих, МЧС Росії залишило місце робіт. Тіла загиблих залишились на місці, через частково розібрані завали сморід чутно майже у всьому кварталі", - написав Андрющенко.

Він також повідомив, що через запровадження роботи з поховання та ексгумації так званої "Державної корпорації "Ритуал" з Донецька, процес перепоховання з дворів багатоповерхівок фактично зупинено.

"Для "офіційного" безкоштовного перепоховання треба дочекатись черги, самостійно привезти тіло загиблого в "морг" видавши що тіло загиблого тільки знайдено або погодитись на запис відео, де заявник скаже що вбитий саме українською армією. Через такі умови в імпровізованому моргу біля "Метро" на вулиці складено в пакетах велику кількість трупів (на фото) Місто перетворилось на суцільне кладовище", - зазначив Андрющенко.

Фото: близько 200 тіл знайшли під завалами багатоповерхівки в Маріуполі (t.me/andriyshTime)

Нагадаємо, як розповіла омбудсмен Людмила Денісова, Маріуполь, внаслідок бойових дій, перебуває на межі епідемічної та екологічної катастроф. Трупна отрута може потрапити у водопровідну систему міста.

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