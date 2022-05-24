ru ua
Вт, 24 травня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Близько 200 тіл знайшли під завалами багатоповерхівки в Маріуполі, - радник мера

Новость на русском →
Маріуполь, Вівторок 24 травня 2022 12:48
Близько 200 тіл знайшли під завалами багатоповерхівки в Маріуполі, - радник мера Фото: близько 200 тіл знайшли під завалами багатоповерхівки в Маріуполі (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

У Маріуполі під час розбору завалів багатоповерхівки в підвалі виявили близько 200 тіл загиблих. Мова йде про будинок в районі приміської АЗС-2 по проспекту Миру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника мера Маріуполя Петра Андрющенка в Telegram.

"Через відмову місцевих збирати та упаковувати тіла загиблих, МЧС Росії залишило місце робіт. Тіла загиблих залишились на місці, через частково розібрані завали сморід чутно майже у всьому кварталі", - написав Андрющенко.

Він також повідомив, що через запровадження роботи з поховання та ексгумації так званої "Державної корпорації "Ритуал" з Донецька, процес перепоховання з дворів багатоповерхівок фактично зупинено.

"Для "офіційного" безкоштовного перепоховання треба дочекатись черги, самостійно привезти тіло загиблого в "морг" видавши що тіло загиблого тільки знайдено або погодитись на запис відео, де заявник скаже що вбитий саме українською армією. Через такі умови в імпровізованому моргу біля "Метро" на вулиці складено в пакетах велику кількість трупів (на фото) Місто перетворилось на суцільне кладовище", - зазначив Андрющенко.

Фото: близько 200 тіл знайшли під завалами багатоповерхівки в Маріуполі (t.me/andriyshTime)

Нагадаємо, як розповіла омбудсмен Людмила Денісова, Маріуполь, внаслідок бойових дій, перебуває на межі епідемічної та екологічної катастроф. Трупна отрута може потрапити у водопровідну систему міста.

Термінові і важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Маріуполь Війна Росії проти України
NEWS
Є важлива умова. Чи відкриються школи в Україні з 1 вересня
Є важлива умова. Чи відкриються школи в Україні з 1 вересня
DAILY
До кінця року і довше. Основні сценарії війни Росії проти України
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна До кінця року і довше. Основні сценарії війни Росії проти України