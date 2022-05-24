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Шойгу заявив про свідоме уповільнення наступу Росії в Україні

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Москва, Вівторок 24 травня 2022 13:48
Шойгу заявив про свідоме уповільнення наступу Росії в Україні Фото: глава Міноборони РФ Сергій Шойгу (mill.ru)
Автор: Марія Кучерявець

У Міноборони Росії прокоментували сповільнення наступу військ в Україні. Там пояснили, що роблять це "свідомо".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "РІА Новини".

Як розповів глава Міноборони РФ Сергій Шойгу, російські війська нібито створюють так звані "гуманітарні коридори" для виходу мирних жителів із оточених населених пунктів та "оголошують режими тиші".

"Безумовно, це сповільнює темпи наступу, але робиться це свідомо, щоб уникнути жертв серед мирного населення", - сказав Шойгу.

Варто зазначити, що російські війська вже котрий день поспіль не пускають мирних жителів евакуюватися з окупованих територій до Запоріжжя, через що в чергу на місто вже вишикувалися близько 400 автомобілів.

Додамо, за словами мера Херсона Ігоря Колихаєва, безпечних виїздів з окупованого міста зараз також немає.

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