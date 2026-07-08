Охрана магазина хочет увидеть чек? Законно ли такое требование и задержание покупателя

На выходе из супермаркета может случиться ситуация, когда человека просят показать чек о покупках. Но законно ли это на самом деле и в каких случаях клиента могут задерживать?
Подробнее о том, что говорит о подобной ситуации действующее украинское законодательство и как вести себя покупателю, рассказал в комментарии РБК-Украина адвокат и магистр права Евгений Булименко.
Главное:
Эксперт сообщил, что законодательством Украины "не предусмотрена обязанность покупателя показывать фискальный чек по требованию охраны магазина".
"В соответствии с требованиями законодательства, право собственности на товар в розничной торговле переходит к покупателю с момента оплаты стоимости товара", - напомнил юрист.
Между тем фискальный чек, по его словам, "является документом, который подтверждает факт оплаты товара".
Булименко объяснил, что "охрана магазина может осуществить проверку наличия у покупателя фискального чека исключительно с его согласия".
"Поскольку охрана - не наделена полномочиями правоохранительных органов. В частности, полномочиями принудительно проводить осмотр вещей физических лиц", - констатировал адвокат.
Магистр права рассказал также, что "охрана супермаркета может задержать человека для последующей его передачи полиции исключительно в случае совершения им правонарушения".
В качестве примера Булименко привел ситуации, когда:
"Если охрана магазина требует у покупателя показать фискальный чек, не выпуская его из магазина, покупателю необходимо вызвать полицию - для фиксации правонарушения против него", - подытожил юрист.
Напомним, ранее мы рассказывали, что в Украине заработал пилотный проект "еЧек", который интегрирует электронные чеки за покупки и услуги в мобильные приложения банков.
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