Охрана магазина хочет увидеть чек? Законно ли такое требование и задержание покупателя

Главное: Проверка чека : законодательство Украины не обязывает покупателя предъявлять фискальный чек по требованию охраны.

: законодательство Украины не обязывает покупателя предъявлять фискальный чек по требованию охраны. Право собственности : после оплаты товар становится собственностью покупателя, а проверка наличия чека - возможна только с согласия самого клиента.

: после оплаты товар становится собственностью покупателя, а проверка наличия чека - возможна только с согласия самого клиента. Полномочия работников : охранники не имеют права принудительно проводить осмотр вещей или не выпускать человека из магазина.

: охранники не имеют права принудительно проводить осмотр вещей или не выпускать человека из магазина. Задержание : покупателя могут задержать для передачи полиции только в случае реального правонарушения (например, фиксации кражи камерами) или если на выходе из магазина сработала специальная рамка.

: покупателя могут задержать для передачи полиции только в случае реального правонарушения (например, фиксации кражи камерами) или если на выходе из магазина сработала специальная рамка. Действия покупателя: если охрана блокирует выход незаконно, можно вызвать полицию для фиксации правонарушения.

Обязан ли покупатель показывать чек охране

Эксперт сообщил, что законодательством Украины "не предусмотрена обязанность покупателя показывать фискальный чек по требованию охраны магазина".

"В соответствии с требованиями законодательства, право собственности на товар в розничной торговле переходит к покупателю с момента оплаты стоимости товара", - напомнил юрист.

Между тем фискальный чек, по его словам, "является документом, который подтверждает факт оплаты товара".

Булименко объяснил, что "охрана магазина может осуществить проверку наличия у покупателя фискального чека исключительно с его согласия".

"Поскольку охрана - не наделена полномочиями правоохранительных органов. В частности, полномочиями принудительно проводить осмотр вещей физических лиц", - констатировал адвокат.

Имеет ли право охрана задерживать покупателя

Магистр права рассказал также, что "охрана супермаркета может задержать человека для последующей его передачи полиции исключительно в случае совершения им правонарушения".

В качестве примера Булименко привел ситуации, когда:

на выходе из магазина сработала противокражная рамка;

факт кражи был зафиксирован камерой видеонаблюдения;

о краже сообщили другие покупатели и т.п.

"Если охрана магазина требует у покупателя показать фискальный чек, не выпуская его из магазина, покупателю необходимо вызвать полицию - для фиксации правонарушения против него", - подытожил юрист.