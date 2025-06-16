Испортили товар в магазине? Адвокат объяснил, что делать и нужно ли платить

Бывают случаи, когда покупатели, находясь в магазине, по собственной неосторожности разбивают или повреждают тот или иной товар. Обязаны ли они при этом возмещать его стоимость - важный вопрос.

Подробнее о том, имеет ли право магазин, согласно действующему законодательству, принуждать покупателя оплачивать испорченный или поврежденный товар, - рассказал в комментарии РБК-Украина адвокат и магистр права Евгений Булименко .

Нужно ли покупателю платить за испорченный или поврежденный в магазине товар

В соответствии со статьей 323 Гражданского кодекса Украины, риск случайного уничтожения или повреждения (порчи) имущества несет его собственник (если иное не установлено договором или законом).

При этом к покупателю, по словам эксперта, право собственности на товар переходит только с момента его оплаты.

Соответственно, до момента оплаты покупателем товара, его собственником остается продавец, который и несет по законодательству риск случайного уничтожения и повреждения (порчи) той или иной продукции.

Следовательно, магазин не имеет права принуждать покупателя платить за поврежденный или испорченный вследствие неосторожности последнего товар.

Булименко сообщил также, что согласно части второй статьи 17 закона Украины "О защите прав потребителей" запрещается:

принуждать потребителя приобретать продукцию ненадлежащего качества;

принуждать потребителя приобрести продукцию ненужного ему ассортимента;

любым способом ограничивать возможность осуществления потребителем безналичных расчетов.

"Если в соответствии с законодательством продавец (исполнитель) обязан обеспечить такую возможность", - уточнил магистр права.

Исходя из этого, принуждение покупателя к уплате за неосторожно поврежденный или испорченный товар (собственником которого является продавец), является принуждением к приобретению товара ненадлежащего качества и, соответственно, нарушением закона.

В то же время покупателю в случае случайного уничтожения, повреждения или порчи товара необходимо сообщить об этом представителю магазина.

"Если магазин будет настаивать на оплате покупателем такого товара, можно обратиться в Госпродпотребслужбу, подав письменную жалобу или позвонив на горячую линию", - подытожил адвокат.