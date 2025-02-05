ua en ru
Ср, 05 февраля News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Дональд Трамп Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

Проблемы с доставкой продуктов? Как закон защищает от загрязнения и повреждений

Среда 05 февраля 2025 19:55
UA EN RU
Проблемы с доставкой продуктов? Как закон защищает от загрязнения и повреждений Фото: Сервисы доставки продуктов (Getty Images)
Автор: Татьяна Веремеева

Услуга доставки пищевых продуктов и готовых блюд становится все более популярной среди украинцев. Однако иногда случаются ситуации, когда продукты повреждаются во время транспортировки, особенно если доставка осуществляется ненадлежащим транспортом.

Как должны доставлять продукты, РБК-Украина рассказывает со ссылкой на Госпродпотребслужбу.

Согласно закону Украины "Об основных принципах и требования к безопасности и качеству пищевых продуктов", транспортные средства и контейнеры для перевозки пищевых продуктов должны соответствовать ряду стандартов:

  • транспортные средства должны быть чистыми, в надлежащем состоянии, обеспечивающем защиту продуктов от загрязнения, и иметь конструкцию, позволяющую эффективно их чистить или дезинфицировать;
  • если транспорт использовался для перевозки непищевых товаров, он должен быть использован исключительно для пищевых продуктов, чтобы избежать риска их загрязнения;
  • при одновременной перевозке различных пищевых продуктов или пищевых и непищевых товаров должно быть обеспечено разделение товаров, чтобы избежать их загрязнения. Кроме того, необходима тщательная очистка транспорта перед следующей загрузкой;
  • перевозки жидких, гранулированных и порошковых пищевых продуктов должны осуществляться в специальных емкостях и контейнерах, четко маркированных как "только для пищевых продуктов".

Госпродпотребслужба призывает операторов рынка строго соблюдать требования законодательства, а потребителей быть осторожными и внимательными при выборе услуг доставки.

Напомним, в 2024 году украинцы активно наслаждались блюдами из разных кухонь мира и становились рекордсменами за самые большие и самые дорогие заказы. Например, два самых дорогих заказа прошлого года имели общую стоимость почти 50 000 гривен. РБК-Украина рассказывало, что чаще всего заказывали украинцы в течение прошлого года.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
NEWS
Переговоры, компромиссы и окончание войны: что сказал Зеленский в интервью Пирсу Моргану
Переговоры, компромиссы и окончание войны: что сказал Зеленский в интервью Пирсу Моргану
DAILY
Тревога в Брюсселе. Почему Европа боится тайной сделки Трампа и Путина по Украине
Милан Леличзаместитель главного редактора РБК-Украина Тревога в Брюсселе. Почему Европа боится тайной сделки Трампа и Путина по Украине