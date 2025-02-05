Проблемы с доставкой продуктов? Как закон защищает от загрязнения и повреждений

Услуга доставки пищевых продуктов и готовых блюд становится все более популярной среди украинцев. Однако иногда случаются ситуации, когда продукты повреждаются во время транспортировки, особенно если доставка осуществляется ненадлежащим транспортом.

Как должны доставлять продукты, РБК-Украина рассказывает со ссылкой на Госпродпотребслужбу .

Согласно закону Украины "Об основных принципах и требования к безопасности и качеству пищевых продуктов", транспортные средства и контейнеры для перевозки пищевых продуктов должны соответствовать ряду стандартов:

транспортные средства должны быть чистыми, в надлежащем состоянии, обеспечивающем защиту продуктов от загрязнения, и иметь конструкцию, позволяющую эффективно их чистить или дезинфицировать;

если транспорт использовался для перевозки непищевых товаров, он должен быть использован исключительно для пищевых продуктов, чтобы избежать риска их загрязнения;

при одновременной перевозке различных пищевых продуктов или пищевых и непищевых товаров должно быть обеспечено разделение товаров, чтобы избежать их загрязнения. Кроме того, необходима тщательная очистка транспорта перед следующей загрузкой;

перевозки жидких, гранулированных и порошковых пищевых продуктов должны осуществляться в специальных емкостях и контейнерах, четко маркированных как "только для пищевых продуктов".

Госпродпотребслужба призывает операторов рынка строго соблюдать требования законодательства, а потребителей быть осторожными и внимательными при выборе услуг доставки.