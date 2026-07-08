Охорона магазину хоче побачити чек? Чи законна така вимога й затримання покупця

Головне: Перевірка чека : законодавство України не зобов'язує покупця показувати фіскальний чек на вимогу охорони.

: законодавство України не зобов'язує покупця показувати фіскальний чек на вимогу охорони. Право власності : після оплати товар стає власністю покупця, а перевірка наявності чека - можлива лише за згодою самого клієнта.

: після оплати товар стає власністю покупця, а перевірка наявності чека - можлива лише за згодою самого клієнта. Повноваження працівників : охоронці не мають права примусово проводити огляд речей чи не випускати людину з магазину.

: охоронці не мають права примусово проводити огляд речей чи не випускати людину з магазину. Затримання : покупця можуть затримати для передачі поліції лише у разі реального правопорушення (наприклад фіксації крадіжки камерами) або ж якщо на виході з магазину спрацювала спеціальна рамка.

: покупця можуть затримати для передачі поліції лише у разі реального правопорушення (наприклад фіксації крадіжки камерами) або ж якщо на виході з магазину спрацювала спеціальна рамка. Дії покупця: якщо охорона блокує вихід незаконно, можна викликати поліцію для фіксації правопорушення.

Чи зобов'язаний покупець показувати чек охороні

Експерт повідомив, що законодавством України "не передбачено обов'язку покупця показувати фіскальний чек на вимогу охорони магазину".

"Відповідно до вимог законодавства, право власності на товар у роздрібній торгівлі переходить до покупця з моменту оплати вартості товару", - нагадав юрист.

Тим часом фіскальний чек, за його словами, "є документом, який підтверджує факт оплати товару".

Буліменко пояснив, що "охорона магазину може здійснити перевірку наявності у покупця фіскального чеку виключно за його згодою".

"Оскільки охорона - не наділена повноваженнями правоохоронних органів. Зокрема, повноваженнями примусово проводити огляд речей фізичних осіб", - констатував адвокат.

Чи має право охорона затримувати покупця

Магістр права розповів також, що "охорона супермаркету може затримати особу для подальшої її передачі поліції виключно у разі вчинення ним правопорушення".

Як приклад Буліменко навів ситуації, коли:

на виході з магазину спрацювала протикрадіжна рамка;

факт крадіжки був зафіксований камерою відеоспостереження;

про крадіжку повідомили інші покупці тощо.

"Якщо охорона магазину вимагає у покупця показати фіскальний чек, не випускаючи його з магазину, покупцю необхідно викликати поліцію - для фіксування правопорушення проти нього", - підсумував юрист.