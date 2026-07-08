Охорона магазину хоче побачити чек? Чи законна така вимога й затримання покупця

На виході з супермаркету може трапитись ситуація, коли людину просять показати чек про покупки. Але чи законно це насправді та в яких випадках клієнта можуть затримувати?
Докладніше про те, що каже про подібну ситуацію чинне українське законодавство та як поводитись при цьому покупцеві, розповів у коментарі РБК-Україна адвокат і магістр права Євген Буліменко.
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Експерт повідомив, що законодавством України "не передбачено обов'язку покупця показувати фіскальний чек на вимогу охорони магазину".
"Відповідно до вимог законодавства, право власності на товар у роздрібній торгівлі переходить до покупця з моменту оплати вартості товару", - нагадав юрист.
Тим часом фіскальний чек, за його словами, "є документом, який підтверджує факт оплати товару".
Буліменко пояснив, що "охорона магазину може здійснити перевірку наявності у покупця фіскального чеку виключно за його згодою".
"Оскільки охорона - не наділена повноваженнями правоохоронних органів. Зокрема, повноваженнями примусово проводити огляд речей фізичних осіб", - констатував адвокат.
Магістр права розповів також, що "охорона супермаркету може затримати особу для подальшої її передачі поліції виключно у разі вчинення ним правопорушення".
Як приклад Буліменко навів ситуації, коли:
"Якщо охорона магазину вимагає у покупця показати фіскальний чек, не випускаючи його з магазину, покупцю необхідно викликати поліцію - для фіксування правопорушення проти нього", - підсумував юрист.
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Крім того, ми пояснювали, як безпечно замовляти їжу в інтернет-магазинах чи соцмережах і захистити свої права при замовленні продуктів онлайн.
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