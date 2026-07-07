Продукты с доставкой: как безопасно заказывать еду в интернет-магазинах и соцсетях

Все больше украинцев заказывают продукты через интернет - от супермаркетов до небольших магазинов в соцсетях. Однако не все продавцы работают официально, а это может осложнить защиту прав покупателя в случае возникновения проблем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госпродпотребслужбу .

Главное: Ограничение контроля: Госпродпотребслужба может осуществлять проверки и реагировать на жалобы потребителей только относительно официально зарегистрированных субъектов хозяйствования.

Госпродпотребслужба может осуществлять проверки и реагировать на жалобы потребителей только относительно официально зарегистрированных субъектов хозяйствования. Чек-лист покупателя: Перед заказом на сайте обязательно следует проверить наличие полного названия компании, адреса, контактов и кода ЕГРПОУ/ИНН.

Перед заказом на сайте обязательно следует проверить наличие полного названия компании, адреса, контактов и кода ЕГРПОУ/ИНН. Требования к товару: Страница продукта должна содержать данные о его полном составе, четких условиях хранения и операторе рынка, отвечающем за качество.

Страница продукта должна содержать данные о его полном составе, четких условиях хранения и операторе рынка, отвечающем за качество. Главный совет: Специалисты призывают покупать продукты исключительно у легальных продавцов, открыто предоставляющих информацию о себе, чтобы уберечься от еды неизвестного происхождения.

Почему важно знать, кто продает продукты

В Госпродпотребслужбе обратили внимание, что пищевые продукты все чаще продают не только через интернет-магазины, но и через социальные сети, мессенджеры и онлайн-платформы объявлений.

В то же время во многих случаях продавцами являются обычные физические лица, которые не зарегистрированы как субъекты хозяйствования. Именно это может оказаться проблемой, если покупатель получит некачественный товар или захочет подать жалобу.

В ведомстве пояснили, что государственный надзор в пределах своих полномочий может осуществляться только по официально зарегистрированным субъектам хозяйствования.

Что нужно проверить перед покупкой

Специалисты советуют обратить внимание не только на фотографии товара или отзывы, но и на информацию о продавце.

В интернет-магазине должны быть указаны:

полное название юридического лица или ФИО физического лица-предпринимателя;

адрес;

контактный телефон или электронная почта;

код ЕГРПОУ или регистрационный номер налогоплательщика (если это предусмотрено законодательством).

Кроме этого, на странице самого товара должна быть информация о его названии, составе, условиях хранения, а также операторе рынка, который отвечает за достоверность этих данных.

Как избежать неприятностей

В Госпродпотребслужбе советуют не спешить с оформлением заказа, если продавец скрывает свои данные или на странице товара нет обязательной информации.

По словам специалистов, несколько минут, израсходованных на проверку продавца, могут уберечь от покупки продукции неизвестного происхождения или ненадлежащего качества. Именно поэтому украинцам рекомендуют выбирать легальных продавцов, которые открыто предоставляют информацию о себе и реализуемой продукции.