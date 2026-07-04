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Неожиданный чек за ремонт, который не заказывали? Можно ли за это не платить

07:36 04.07.2026 Сб
3 мин
Выход есть, даже если гаджет вам не возвращают
aimg Ирина Костенко aimg Катерина Гончарова aimg Ирина Ан Эксперт
Неожиданный чек за ремонт, который не заказывали? Можно ли за это не платить Любой ремонт гаджета требует согласования с клиентом (фото иллюстративное: Getty Images)
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Иногда могут случаться ситуации, когда сервисные центры, в которые человек сдал телефон или ноутбук на диагностику, выполняют ремонт без согласования. После чего выставляют счета, превышающие даже стоимость самой техники.

Подробнее о том, как действовать в такой ситуации и можно ли не платить за то, чего вы не заказывали, - рассказала в комментарии РБК-Украина адвокат юридической компании "Приходько та Партнери" Ирина Ан.

Главное:

  • Что говорит закон: потребитель не обязан платить за ремонт, который не заказывал и предварительно не согласовывал.
  • Удержание техники: сервис не имеет права не отдавать отремонтированное устройство (требуя оплаты), если соответствующая услуга с клиентом согласована не была.
  • Как действовать: в случае возникновения конфликтной ситуации, нужно зафиксировать все предъявленные требования на видео или аудио и вызвать полицию.
  • Сохранность: если техника удерживается сервисом, именно он несет полную ответственность за ее целостность - в случае потери или повреждения потребитель имеет право на компенсацию полной стоимости.

Нужно ли оплачивать "несогласованный" счет

Эксперт рассказала, что в соответствии с действующим законодательством Украины о защите прав потребителей, не подлежат оплате те услуги:

  • которые человек не заказывал;
  • на которые человек не давал согласия.

То есть стоимость которых "с потребителем не согласовывали предварительно".

Адвокат отметила, что об этом идет речь в части 11 статьи 10 закона "О защите прав потребителей".

Там напрямую указывается: "Любые дополнительные работы (услуги), выполненные (оказанные) исполнителем без согласия потребителя, не создают для потребителя каких-либо обязательств насчет их оплаты".

Однако если потребителем предоставлялось согласие на получение таких услуг (в том числе по ремонту), тогда:

  • за человеком - остается обязанность насчет оплаты;
  • за исполнителем - остается право "на удержание имущества - до момента оплаты".
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Что делать, если сервис не отдает гаджет без оплаты

"Если такие услуги не согласованы, удержание является незаконным", - констатировала Ан.

В таком случае, по ее словам, можно вызвать полицию - в связи с "отказом возвращения имущества собственнику".

Адвокат уточнила, что при возникновении такой ситуации лучше всего:

  • зафиксировать соответствующие незаконные требования на видео или аудио;
  • зафиксировать все суммы и основания вымогания оплаты.

"Удержание при этом налагает обязанность нести ответственность за потерю или повреждение такой вещи", - добавила юрист.

Следовательно, эта вещь (гаджет, устройство или техника) "в любом случае должна быть возвращена владельцу".

"Либо же ее стоимость (должна быть, - Ред.) полностью компенсирована", - подытожила специалист.

Напомним, ранее мы рассказывали, можно ли вернуть товар с браком (особенно если бирка с него уже была снята).

Кроме того, мы объясняли, как заставить магазин вернуть деньги за испорченные продукты.

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Важно: Этот материал носит исключительно ознакомительный характер и не является юридической консультацией. РБК-Украина не несет ответственности за действия, совершенные на основе этой информации. В случае необходимости в правовой помощи или толковании законодательства рекомендуем обратиться к квалифицированному юристу.

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