Главная » Бизнес » Экономика

Больше никаких бумажек: чеки из магазинов теперь будут в смартфоне

Пятница 20 февраля 2026 14:40
Фото: чеки из магазинов теперь будут в смартфоне (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

В Украине заработал пилотный проект "еЧек", который интегрирует электронные чеки за покупки и услуги в мобильные приложения банков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram премьер-министра Украины Юлии Свириденко и пресс-службу Минцифры.

Читайте также: "Национальный кэшбек" по-новому: за какие продукты вернут больше денег, а за какие - меньше

"Запускаем пилотный проект "еЧек" - государственную программу электронных чеков в вашем банкинге. Продолжаем упрощать ведение бизнеса в Украине и поддерживать предпринимателей даже в условиях войны. Меньше бумаги - меньше лишних расходов", - заявила Свириденко.

Сначала "еЧек" будет работать в таких банках: "Приватбанк", ПУМБ, VST bank и monobank. Также новый сервис доступен в торговых сетях "Аврора", "Фора", Auchan и на АЗС "Укрнафта".

Новый сервис должен сэкономить для бизнеса миллионы гривен ежегодно, ведь на печать одного чека уходит 7 копеек. Только за прошлый год, по данным ГНС, украинские предприниматели сформировали более 9 млрд чеков.

Где искать новые чеки?

Для покупателей цифровой чек будет доступен в банковском приложении после оплаты картой - в магазине или онлайн.

Он сохраняется в цифровом формате и всегда доступен для возврата товара, обмена или гарантийного обслуживания. На время тестирования покупателям будут предоставлять оба чека - цифровой и бумажный.

Чтобы воспользоваться электронным чеком, пользователям не нужно ничего загружать, устанавливать или дополнительно регистрироваться в сторонних приложениях магазинов или на сайтах. К тому же, всегда можно выбрать формат чека - цифровой или бумажный. Сервис работает параллельно с привычными чеками и является абсолютно добровольным.



Почему нововведение выгодно для бизнеса?

  • Меньше бумаги - соответственно меньше затрат на печать и меньше технических сбоев.
  • Касса работает, как всегда, без изменений в процессах - нужно только настроить ее по инструкции.
  • Термобумага, на которой печатают чеки, содержит вещества BPA и не перерабатывается как обычная бумага. Цифровой чек решает и эту проблему.

Как бизнесу подключить "еЧек"?

Программа открыта для бизнеса, который работает с РРО/ПРРО и принимает безналичные платежи. Участие в программе является добровольным. Чтобы подключить сервис, нужно подать заявку и настроить кассу по инструкциям на сайте. Полноценный запуск сервиса запланирован на конец 2026 года.

Ранее сообщалось, что Кабинет министров усовершенствовал механизм оформления и получения "детских" выплат в Украине. Родители также получили больше возможностей для использования этих денег.

Также мы писали, что в приложении "Дія" изменится алгоритм создания и использования "Дія.Підпису". Для активации услуги обязательным условием станет наличие физического биометрического документа и поддержка технологии NFC в смартфоне.

