"Товар не трогать": имеют ли право магазины запретить касаться продукции

Некоторые магазины пытаются ограничить покупателям возможность осматривать товар, ссылаясь на внутренние правила. Однако, имеют ли они на это право и что говорит Закон Украины?

РБК-Украина расспросило юриста Евгения Булименко о том, могут ли продавцы запрещать касаться товара.

Могут ли запретить ощупывать и осматривать товар

"Такое требование работников магазина является незаконным, поскольку согласно части второй ст. 700 Гражданского кодекса Украины покупатель имеет право до заключения договора купли-продажи осмотреть товар, требовать проведения в его присутствии проверки свойств товара или демонстрации пользования товаром, если это не исключено характером товара и не противоречит правилам розничной торговли", - говорит юрист.

По его словам, продавец, который не предоставил покупателю возможности получить полную и достоверную информацию о товаре, несет ответственность за недостатки товара, которые возникли после покупки.

"В этом случае покупателю нужно будет доказать, что эти недостатки возникли в связи с отсутствием у него такой информации", - добавляет Булименко.

Могут ли запретить фотографировать в супермаркете

Конституция Украины (ст. 34) гарантирует каждому право свободно собирать и распространять информацию любым способом, а статья 50 предоставляет доступ к сведениям об окружающей среде и качестве пищевых продуктов. Такую информацию запрещено скрывать - следовательно, фото товара в магазине может быть формой реализации этого права.

"Учитывая это, законодательного запрета фотографировать товар в супермаркете не существует, а любое требование магазина прекратить такое фотографирование является незаконным", - отмечает юрист.

Однако есть исключения: съемка может быть ограничена, если на фото попадают другие люди без их согласия или фиксируются их персональные данные. В таких случаях действует закон "О защите персональных данных" и статья 307 Гражданского кодекса.