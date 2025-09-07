Официально. Усик получил отсрочку от WBO с жестким условием

Причина отсрочки

Украинец получил дополнительные 90 дней для организации следующего титульного поединка. Причиной стала травма спины чемпиона. Решение приняли после того, как Усик предоставил WBO соответствующее медицинское заключение.

Напомним, что после победы над Даниэлем Дюбуа, Усик получил обязательного претендента на пояс WBO - новозеландца Джозефа Паркера. Стороны имели 30 дней для согласования боя, однако команда украинца попросила отсрочку из-за травмы спины.

Паркер или Уордли

Пока Усик будет лечиться, Паркер проведет промежуточный бой против британца Фабио Уордли. Поединок состоится 25 октября в Лондоне.

Победитель станет временным чемпионом и следующим обязательным оппонентом для Усика.

Условия сохранения титула

По правилам WBO, после завершения 90-дневного периода Усик будет обязан договориться о бое с обладателем временного титула.

Проведение промежуточных боев или отказ от поединка по любой причине (даже повторной травмы) приведут к потере пояса и статуса абсолютного чемпиона.