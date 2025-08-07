ua en ru
Без поблажек для Усика: президент WBO сделал официальное заявление относительно титула украинца

Четверг 07 августа 2025 13:39
UA EN RU
Без поблажек для Усика: президент WBO сделал официальное заявление относительно титула украинца Фото: Усик должен провести обязательную защиту (Getty Images)
Автор: Андрей Костенко

Всемирная боксерская организация (WBO) не собирается делать никаких исключений для абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе Александра Усика. Украинский боксер должен провести обязательную защиту титула.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт организации.

Что сказал президент WBO

Об обязательствах украинцу напомнил президент WBO Густаво Оливьери. В официальном заявлении он отметил, что Усик должен выйти на ринг против временного чемпиона - новозеландца Джозефа Паркера (36-3, 24 KO), согласно требованиям регламента организации.

"Прошу учесть, что я должен неуклонно придерживаться норм, регулирующих деятельность Всемирной боксерской организации. В этом случае Усик должен выполнить обязанность по защите титула против Джозефа Паркера. WBO официально уведомила об этом все стороны в соответствии с установленной процедурой.

Проще говоря, я обязан соблюдать правила независимо от того, кто именно является боксером, промоутером, менеджером, советником или посредником", - заявил Оливьери.

В конце июля WBO официально обязала команды Усика и Паркера начать переговоры по организации боя. На переговоры предоставлен стандартный 30-дневный срок - до 23 августа. Если до этого времени соглашение не будет достигнуто, WBO назначит промоутерские торги.

Если Усик откажется от боя, то потеряет пояс WBO и звание абсолютного чемпиона мира.

Без поблажек для Усика: президент WBO сделал официальное заявление относительно титула украинца

Джозеф Паркер (фото: Getty Images)

Кто еще претендует на Усика

Как обладатель титулов всех главных боксерских организаций, Усик должен проводить защиту своих поясов. Сейчас на поединок с абсолютным чемпионом мира есть пять главных претендентов по разным линиям.

  • WBC - Агит Кабайел (Германия) - временный чемпион
  • WBA - Кубрат Пулев (Болгария) - регулярный чемпион и Фабио Уордли (Великобритания) - временный чемпион
  • WBO - Джозеф Паркер (Новая Зеландия) - временный чемпион
  • IBF - Дерек Чисора (Великобритания) - лидер рейтинга

Ранее мы писали, как Паркер песней намекнул на бой за титул.

Также читайте, что бывший промоутер Усика Красюк предупредил его о мошенниках.

