Паркер vs Уордли: кто станет претендентом на бой с Усиком

Бывший чемпион мира Джозеф Паркер проведет поединок против непобедимого Фабио Уордли 25 октября на лондонской арене O2. Победитель боя закрепит статус главного претендента на титул абсолютного чемпиона мира Александра Усика.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DAZN Boxing .

Бой за титул временного чемпиона WBO и WBA

Джозеф Паркер, временный чемпион WBO в тяжелом весе из Новой Зеландии, встретится с Фабио Уордли из Ипсвича, временным чемпионом WBA.

Бой запланирован на 25 октября на легендарной лондонской арене O2.

Уордли одержал последнюю победу нокаутом в 10-м раунде против Джастиса Хуни.

Единственной темной стороной его рекорда является ничья с Фрейзером Кларком, которую он исправил в реванше, нокаутировав соперника в первом раунде.

Стратегический шаг Паркера на пути к Усику

Британский комментатор Гэри Логан отметил, что Паркеру необходима убедительная победа над Уордли, чтобы претендовать на поединок с абсолютным чемпионом Александром Усиком.

"Ему нужно четко победить Фабио, если он хочет бой с Усиком", - отметил Логан.

Новозеландец имеет 36 побед и три поражения в карьере и боксировал с такими звездами, как Энтони Джошуа, Диллиан Уайт и Дерек Чисора.

Его последние успехи включают победы над Деонтеем Уайлдером и Чжилей Чжаном.

Контекст абсолютного чемпионата

Паркер был назначен обязательным претендентом на титул Усика, но переговоры затянулись из-за травмы украинского боксера.

Усик не ожидает возвращения на ринг до конца года, поэтому Паркер временно сместил фокус на поединок с Уордли.

Для любителей бокса поединок Паркера с Уордли станет еще одним шагом в борьбе за статус сильнейшего в тяжелом весе и приближение к встрече с абсолютным чемпионом мира.