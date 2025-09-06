Топ боксеров XXI века: Почему Усик не в топ-3? Кличко - далеко позади
Абсолютный чемпион в супертяжелом весе Александр Усик, суперсредний чемпион Сауль "Канело" Альварес и непобедимый Теренс Кроуфорд попали в топ-25 боксеров XXI века.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ESPN.
Топ-5 боксеров века по версии ESPN
Флойд Мейвезер возглавил рейтинг благодаря рекорду 50-0, чемпионским титулам в пяти весовых категориях и введению в Международный зал боксерской славы в 2021 году.
Второе место занял Мэнни Пакьяо, третье - Бернард Хопкинс.
Четвертое место досталось Александру Усику, а пятое - Канело Альваресу, действующему абсолютному чемпиону в суперсреднем весе.
Топ-5 ESPN:
- Флойд Мейвезер
- Мэнни Пакьяо
- Бернард Хопкинс
- Александр Усик
- Сауль "Канело" Альварес
Усик среди легенд современного бокса
В июле 2025 года Усик нокаутировал британца Даниэля Дюбуа, став первым со времен Мохаммеда Али, кому удалось дважды стать абсолютным чемпионом в супертяжелом весе.
Ранее WBO обязала Усика провести бой против Джозефа Паркера, но украинец попросил больше времени из-за травмы спины.
Несмотря на это, организация требует повторного медицинского обследования после видео, на которых Усик танцует и играет в футбол.
Несмотря на это, Усик сохранит свои пояса до 2026 года, а эксперты прогнозируют, что он еще неоднократно подтвердит свой статус абсолютного чемпиона благодаря технике, скорости и стратегическому мышлению в ринге.
Активные чемпионы и ожидаемый бой
Канело Альварес, который владеет титулами чемпиона мира в четырех весовых категориях, и Теренс Кроуфорд, непобедимый в 41 бою и абсолютный чемпион в двух дивизионах, входят в число активных бойцов, которые закрепили за собой статус легенд современного бокса.
13 сентября Кроуфорд бросит вызов Канело, а результат матча может повлиять на будущие рейтинги ESPN.
Легенды бокса и украинская школа
Среди других боксеров топ-25 - Андре Уорд, Хуан Мануэль Маркес, Рой Джонс-младший, Наоя Иноэ, Геннадий Головкин, Василий Ломаченко, Тайсон Фьюри и братья Кличко.
Украинские боксеры показывают стабильное присутствие в мировом боксе: Ломаченко - 14-й, Виталий Кличко - 19-й, Владимир Кличко - 22-й.
