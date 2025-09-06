Топ боксеров XXI века: Почему Усик не в топ-3? Кличко - далеко позади

Абсолютный чемпион в супертяжелом весе Александр Усик, суперсредний чемпион Сауль "Канело" Альварес и непобедимый Теренс Кроуфорд попали в топ-25 боксеров XXI века.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ESPN .

Топ-5 боксеров века по версии ESPN

Флойд Мейвезер возглавил рейтинг благодаря рекорду 50-0, чемпионским титулам в пяти весовых категориях и введению в Международный зал боксерской славы в 2021 году.

Второе место занял Мэнни Пакьяо, третье - Бернард Хопкинс.

Четвертое место досталось Александру Усику, а пятое - Канело Альваресу, действующему абсолютному чемпиону в суперсреднем весе.

Топ-5 ESPN:

Флойд Мейвезер Мэнни Пакьяо Бернард Хопкинс Александр Усик Сауль "Канело" Альварес

Усик среди легенд современного бокса

В июле 2025 года Усик нокаутировал британца Даниэля Дюбуа, став первым со времен Мохаммеда Али, кому удалось дважды стать абсолютным чемпионом в супертяжелом весе.

Ранее WBO обязала Усика провести бой против Джозефа Паркера, но украинец попросил больше времени из-за травмы спины.

Несмотря на это, организация требует повторного медицинского обследования после видео, на которых Усик танцует и играет в футбол.

Несмотря на это, Усик сохранит свои пояса до 2026 года, а эксперты прогнозируют, что он еще неоднократно подтвердит свой статус абсолютного чемпиона благодаря технике, скорости и стратегическому мышлению в ринге.

Активные чемпионы и ожидаемый бой

Канело Альварес, который владеет титулами чемпиона мира в четырех весовых категориях, и Теренс Кроуфорд, непобедимый в 41 бою и абсолютный чемпион в двух дивизионах, входят в число активных бойцов, которые закрепили за собой статус легенд современного бокса.

13 сентября Кроуфорд бросит вызов Канело, а результат матча может повлиять на будущие рейтинги ESPN.

Легенды бокса и украинская школа

Среди других боксеров топ-25 - Андре Уорд, Хуан Мануэль Маркес, Рой Джонс-младший, Наоя Иноэ, Геннадий Головкин, Василий Ломаченко, Тайсон Фьюри и братья Кличко.

Украинские боксеры показывают стабильное присутствие в мировом боксе: Ломаченко - 14-й, Виталий Кличко - 19-й, Владимир Кличко - 22-й.