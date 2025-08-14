Усик официально попросил WBO перенести бой с Паркером и объяснил причину
Абсолютный чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Александр Усик обратился к Всемирной боксерской организации (WBO) с просьбой предоставить дополнительное время для переговоров о бое с новозеландцем Джозефом Паркером.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky Sports.
Жесткое условие от организации
В конце июля WBO официально обязала команды Усика и Паркера начать переговоры по организации боя. На переговоры был предоставлен стандартный 30-дневный срок - до 23 августа.
Отмечалось, если к этому времени соглашение не будет достигнуто, WBO назначит промоутерские торги. А если Усик откажется от боя, то потеряет пояс WBO и звание абсолютного чемпиона мира.
Официальное заявление Усика
Как стало известно, 13 августа команда украинца направила официальное письмо в организацию с просьбой об отсрочке. Причина, указанная в обращении - травма Усика.
"Усик вчера прислал письмо с просьбой об отсрочке из-за травмы, прежде чем его обяжут что-то делать", - прокомментировал новость британский промоутер Фрэнк Уоррен.
Разрешение ситуации с поединком Усик - Паркер ожидается в ближайшие дни, когда WBO обнародует официальную позицию.
Джозеф Паркер (фото: Getty Images)
Титул WBO: варианты развития событий
Всемирная боксерская организация может пойти навстречу абсолютному чемпиону и предоставить ему отсрочку. Сроки будут зависеть от тяжести травмы, которую специалисты организации установят на основе предоставленных командой украинца медицинских документов.
Если же боссы WBO займут принципиальную позицию и отберут титул у Усика, Паркер может провести бой за вакантный пояс против победителя поединка Мозеса Итаумы с Диллианом Уайтом.
Что известно о планах Усика
В июле Усик в третий раз в карьере стал абсолютным чемпионом мира, во второй раз - в супертяжелом весе, нокаутировав Дюбуа и добавив в свою коллекцию пояс IBF.
Перед этим он заявлял, что планирует провести еще два боя в профессиональной карьере, и поединок с Паркером может стать одним из них.
В то же время украинца связывают и с возможным третьим боем против Тайсона Фьюри в 2026 году, после того как британец заявил о желании взять реванш за два поражения подряд.
