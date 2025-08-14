ua en ru
Усик официально попросил WBO перенести бой с Паркером и объяснил причину

Четверг 14 августа 2025 19:18
Усик официально попросил WBO перенести бой с Паркером и объяснил причину Фото: Усик не хочет терять титул (Getty Images)
Автор: Андрей Костенко

Абсолютный чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Александр Усик обратился к Всемирной боксерской организации (WBO) с просьбой предоставить дополнительное время для переговоров о бое с новозеландцем Джозефом Паркером.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky Sports.

Жесткое условие от организации

В конце июля WBO официально обязала команды Усика и Паркера начать переговоры по организации боя. На переговоры был предоставлен стандартный 30-дневный срок - до 23 августа.

Отмечалось, если к этому времени соглашение не будет достигнуто, WBO назначит промоутерские торги. А если Усик откажется от боя, то потеряет пояс WBO и звание абсолютного чемпиона мира.

Официальное заявление Усика

Как стало известно, 13 августа команда украинца направила официальное письмо в организацию с просьбой об отсрочке. Причина, указанная в обращении - травма Усика.

"Усик вчера прислал письмо с просьбой об отсрочке из-за травмы, прежде чем его обяжут что-то делать", - прокомментировал новость британский промоутер Фрэнк Уоррен.

Разрешение ситуации с поединком Усик - Паркер ожидается в ближайшие дни, когда WBO обнародует официальную позицию.

Джозеф Паркер (фото: Getty Images)

Титул WBO: варианты развития событий

Всемирная боксерская организация может пойти навстречу абсолютному чемпиону и предоставить ему отсрочку. Сроки будут зависеть от тяжести травмы, которую специалисты организации установят на основе предоставленных командой украинца медицинских документов.

Если же боссы WBO займут принципиальную позицию и отберут титул у Усика, Паркер может провести бой за вакантный пояс против победителя поединка Мозеса Итаумы с Диллианом Уайтом.

Что известно о планах Усика

В июле Усик в третий раз в карьере стал абсолютным чемпионом мира, во второй раз - в супертяжелом весе, нокаутировав Дюбуа и добавив в свою коллекцию пояс IBF.

Перед этим он заявлял, что планирует провести еще два боя в профессиональной карьере, и поединок с Паркером может стать одним из них.

В то же время украинца связывают и с возможным третьим боем против Тайсона Фьюри в 2026 году, после того как британец заявил о желании взять реванш за два поражения подряд.

Ранее рассказали, как Паркер песней бросил публичный вызов Усику.

Также мы писали, что Усик может потерять титул IBF.

