Офіційно. Усик отримав відстрочку від WBO з жорсткою умовою

Причина відтермінування

Українець отримав додаткові 90 днів для організації наступного титульного поєдинку. Причиною стала травма спини чемпіона. Рішення ухвалили після того, як Усик надав WBO відповідний медичний висновок.

Нагадаємо, що після перемоги над Даніелем Дюбуа, Усик отримав обов'язкового претендента на пояс WBO – новозеландця Джозефа Паркера. Сторони мали 30 днів для узгодження бою, однак команда українця попросила відтермінування через травму спини.

Паркер або Вордлі

Поки Усик буде лікуватися, Паркер проведе проміжний бій проти британця Фабіо Вордлі. Поєдинок відбудеться 25 жовтня в Лондоні.

Переможець стане тимчасовим чемпіоном і наступним обов'язковим опонентом для Усика.

Умови збереження титулу

За правилами WBO, після завершення 90-денного періоду Усик буде зобов'язаний домовитися про бій з володарем тимчасового титулу.

Проведення проміжних боїв чи відмова від поєдинку з будь-якої причини (навіть повторної травми) призведуть до втрати поясу та статусу абсолютного чемпіона.