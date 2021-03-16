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Вибори в США: Росія дискредитувала Байдена, а Іран підривав підтримку Трампа

Новость на русском → Вашингтон, Вівторок 16 березня 2021 21:19
Вибори в США: Росія дискредитувала Байдена, а Іран підривав підтримку Трампа Фото: Джо Байден та Дональд Трамп (Колаж РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Американська розвідувальна спільнота опублікувала звіт про втручання у вибори президента США у 2020 році. Розвідники виявили, що кампанії з дискредитації велися проти обох кандидатів в президенти.

Звіт опублікували на сайті Управління директора національної розвідки США.

Як встановила розвідка, Росія вела дискредитаційну кампанію проти тоді ще кандидата в президенти Джо Байдена через союзників його конкурента - Дональда Трампа. Зокрема, як йдеться у звіті, Москва використала для цього українських діячів.

Водночас Іран проводив "різносторонню таємну кампанію впливу" на вибори, яка була спрямована на те, щоб підірвати підтримку Трампа. Однак розвідка не зафіксувала жодного втручання з боку Китаю.

"Китай прагнув до стабільності у своїх відносинах з США та не вважав результати виборів достатньо вигідними для Китаю, щоб ризикнути отримати удар у відповідь, якщо його викриють", - зазначається у звіті розвідки.

Як відомо, американські спецслужби звинувачували Росію у втручанні і в президентські вибори 2016 року. Тоді російські спецслужби проводили пропагандистську кампанію для підтримки Трампа. Це втручання ледь не обернулося для Трампа імпічментом.

Нагадаємо, у січні 2021 року США ввели санкції проти низки українців за втручання в американські вибори 2020 року. Санкції наклали, зокрема, проти народного депутата Олександра Дубінського.

Після введення санкцій президент Володимир Зеленський зажадав відкриття кримінальної справи проти осіб, яких звинуватили у втручанні у вибори.

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Вибори в США: Росія дискредитувала Байдена, а Іран підривав підтримку Трампа
Вибори в США: Росія дискредитувала Байдена, а Іран підривав підтримку Трампа
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