Вибори в США: Росія дискредитувала Байдена, а Іран підривав підтримку Трампа
Американська розвідувальна спільнота опублікувала звіт про втручання у вибори президента США у 2020 році. Розвідники виявили, що кампанії з дискредитації велися проти обох кандидатів в президенти.
Звіт опублікували на сайті Управління директора національної розвідки США.
Як встановила розвідка, Росія вела дискредитаційну кампанію проти тоді ще кандидата в президенти Джо Байдена через союзників його конкурента - Дональда Трампа. Зокрема, як йдеться у звіті, Москва використала для цього українських діячів.
Водночас Іран проводив "різносторонню таємну кампанію впливу" на вибори, яка була спрямована на те, щоб підірвати підтримку Трампа. Однак розвідка не зафіксувала жодного втручання з боку Китаю.
"Китай прагнув до стабільності у своїх відносинах з США та не вважав результати виборів достатньо вигідними для Китаю, щоб ризикнути отримати удар у відповідь, якщо його викриють", - зазначається у звіті розвідки.
Як відомо, американські спецслужби звинувачували Росію у втручанні і в президентські вибори 2016 року. Тоді російські спецслужби проводили пропагандистську кампанію для підтримки Трампа. Це втручання ледь не обернулося для Трампа імпічментом.
Нагадаємо, у січні 2021 року США ввели санкції проти низки українців за втручання в американські вибори 2020 року. Санкції наклали, зокрема, проти народного депутата Олександра Дубінського.
Після введення санкцій президент Володимир Зеленський зажадав відкриття кримінальної справи проти осіб, яких звинуватили у втручанні у вибори.