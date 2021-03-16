Україну накриє зливами і мокрим снігом: синоптики попередили про погіршення погоди

Погода в Україні у середу, 17 березня, буде несприятлива практично у всіх областях країни. Очікуються зливи, помірні дощі, а місцями – мокрий сніг з дощем. Температура повітря очікується плюсова.

Про те, де погодні умови будуть найскладніші, повідомили сайті Українського гідрометцентру.

На сході очікуються короткочасні дощі, місцями зі снігом та мокрим снігом. Нічна температура повітря коливатиметься від +1 до +3 градусів, вдень очікується від +4 до +7 градусів.

Південні області накриє дощами, місцями сильними. Вночі від +2 до +5 градусів, вдень +8 +11 градусів, в Одесі прохолодніше, +5 +7 градусів. У Криму буде йти дощ вночі та вдень. Температура повітря в нічні години від +3 до +5 градусів, вдень +8 +10 градусів.

На півночі без істотних опадів, вдень невелика хмарність. Вночі від 0 до +2 градусів, вдень від +5 до +7 градусів.

У західній частині країни синоптики прогнозують сильні дощі з мокрим снігом, можливі зливи. Вночі в регіоні очікується від 0 до +3 градусів, удень стовпчики термометрів покажуть від +4 до +7 градусів.

У центральних областях пройдуть сильні дощі, можливі зливи та мокрий сніг. Вночі +1 +4 градусів, вдень очікується від +4 до +6 градусів.

У Києві 17 березня вдень буде йти невеликий дощ, вночі – сухо. Температура повітря в нічні години буде коливатися від -1 до +1 градуса, вдень стовпчики термометрів покажуть від +5 до +7 градусів.

Карта погоди в Україні на середу, 17 березня