"Стоїть питання про закриття міста": Садовий заявив про можливість локдауну у Львові
Львів можуть "закрити" у зв'язку з ситуацією з коронавірусом. Це можливо в разі продовження поточної динаміки захворюваності в місті.
Про це на брифінгу заявив мер Львова Андрій Садовий.
Він зазначив, що в поточній ситуації можуть бути закриті всі заклади для зупинки зростання захворюваності.
"У сьогоднішній ситуації ми стоїмо перед питанням, щоб закрити місто. І кафе, ресторани. Все, якщо динаміка не буде сповільнюватися", - заявив Садовий.
Раніше повідомлялося, що через погіршення ситуації з коронавірусом у Львові готові до додаткових карантинних обмежень. Їх запровадять, якщо динаміка захворюваності не покращиться.
Нагадаємо, раніше міністр охорони здоров'я Максим Степанов допустив, що Львівська область може потрапити в "червону зону". У цій зоні діють максимальні карантинні обмеження, зокрема, заборону на масові заходи, прийом відвідувачів у ресторанах і так далі.
Він також зазначив, що якщо більше половини областей потраплять в цю зону, то по всій Україні можуть ввести локдаун.