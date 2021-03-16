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"Стоїть питання про закриття міста": Садовий заявив про можливість локдауну у Львові

Новость на русском → Львів, Вівторок 16 березня 2021 19:56
"Стоїть питання про закриття міста": Садовий заявив про можливість локдауну у Львові Фото: Андрій Садовий (РБК-Україна)
Автор: Роман Тверденко

Львів можуть "закрити" у зв'язку з ситуацією з коронавірусом. Це можливо в разі продовження поточної динаміки захворюваності в місті.

Про це на брифінгу заявив мер Львова Андрій Садовий.

Він зазначив, що в поточній ситуації можуть бути закриті всі заклади для зупинки зростання захворюваності.

"У сьогоднішній ситуації ми стоїмо перед питанням, щоб закрити місто. І кафе, ресторани. Все, якщо динаміка не буде сповільнюватися", - заявив Садовий.

Раніше повідомлялося, що через погіршення ситуації з коронавірусом у Львові готові до додаткових карантинних обмежень. Їх запровадять, якщо динаміка захворюваності не покращиться.

Нагадаємо, раніше міністр охорони здоров'я Максим Степанов допустив, що Львівська область може потрапити в "червону зону". У цій зоні діють максимальні карантинні обмеження, зокрема, заборону на масові заходи, прийом відвідувачів у ресторанах і так далі.

Він також зазначив, що якщо більше половини областей потраплять в цю зону, то по всій Україні можуть ввести локдаун.

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