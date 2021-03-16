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Раді пропонують денонсувати Харківські угоди

Новость на русском → Україна, Вівторок 16 березня 2021 17:23
Раді пропонують денонсувати Харківські угоди Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

Верховній раді пропонують денонсувати Харківські угоди. Відповідний законопроект №0095 зареєстрували у ВР.

Про це свідчать дані на сайті парламенту.

Проект закону "Про денонсацію угоди між Україною та Російською Федерацією з питань перебування Чорноморського флоту Російської Федерації на території України" внесли до Ради ще 12 березня.

Останній етап проходження документа - опрацьовується у комітеті.

Автори законопроекту - народні депутати від фракції "Слуга народу" Олександр Аліксійчук та Олег Дунда.

Вказано, що денонсація угоди дозволить скоротити ризики, пов’язані із національною безпекою України.

"Реалізація положень закону у разі його прийняття призведе до додаткових доходів у державний бюджет України внаслідок переведення (зміни цільового призначення) земель, займаних Чорноморським Флотом РФ, у рекреаційну зону, та отриманої можливості залучення інвестицій у кримський регіон", - підкреслюється у пояснювальній записці.

Нагадаємо, вчора спікер Верховної ради Дмитро Разумков прокоментував справу Харківських угод. Відповідно до закону, навіть після зняття недоторканності народні депутати не несуть відповідальності за свої голосування.

Як писало РБК-Україна, Рада нацбезпеки і оборони доручила СБУ перевірити обставини ратифікації Харківських угод українським парламентом. Документ передбачав продовження терміну перебування Чорноморського флоту Росії на території України до 2042 року.

Також СБУ доручили перевірити всіх депутатів 6-го скликання, які причетні до голосування за ратифікацію Харківських угод.

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