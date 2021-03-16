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Екс-ватажка "ЛНР" Плотницького заочно засудили до довічного терміну за збиття Іл-76 в 2014 році

Новость на русском → Дніпро, Вівторок 16 березня 2021 16:11
Екс-ватажка "ЛНР" Плотницького заочно засудили до довічного терміну за збиття Іл-76 в 2014 році Фото: Ігор Плотницький (lug-info com)
Автор: Роман Тверденко

Суд у Дніпрі заочно засудив до довічного ув'язнення колишнього ватажка так званої "ЛНР" Ігоря Плотницького. Він визнаний винним у рамках справи про збитий українському літаку Іл-76 в 2014 році.

Про це повідомляє "Судовий репортер".

В рамках справи також отримали довічний термін без конфіскації майна командири бойовиків "ЛНР" Олександра Гурєєва і Андрія Патрушева.

Вирок з 100 сторінок судді оголошували 15-16 березня з перервами, близько восьми годин. Судді приймали рішення за вироком близько місяця.

Ігор Плотницький був ватажком так званої "Луганської народної республіки" в 2014-17 роках.

Військовий літак збили у ніч на 14 червня 2014 року при посадці в аеропорту "Луганськ". Проросійські бойовики застосували ПЗРК "Голка". На борту літака знаходилися 40 десантників і 9 членів екіпажу. У результаті катастрофи всі вони загинули.

Нагадаємо, в грудні 2020 року Дніпровський апеляційний суд залишив без змін вирок генералові Віктору Назарову, який визнаний винним у справі про катастрофу військового літака Іл-76 під Луганськом в 2014 році. Його скаргу залишили без задоволення.

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