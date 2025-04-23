Обстрелы Запорожья и Харькова и взрывы на 51 арсенале ГРАУ в России: новости за 22 апреля

Дроны атаковали Киевскую область ночью: повреждены дома и авто

По данным ОВА, в Бучанском районе в результате вражеской атаки повреждены шесть частных домов, четыре автомобиля, три хозяйственные постройки и три гаражных помещения.

Также произошло возгорание на строительной площадке. Пожар ликвидирован. Повреждены помещения загородного комплекса.

В Харькове прилеты в нескольких районах, есть пострадавший: город был под массированной атакой

Российская армия запустила по Харькову днем вторника, 22 апреля, ударные дроны. В городе уже зафиксировано несколько попаданий.

Около 12:56 Терехов сообщил, что в Харькове был зафиксирован прилет вражеского "Шахеда". Он также предупредил, что к городу приближаются другие дроны и призвал местных находиться в укрытии.

В России взорвался один из крупнейших складов боеприпасов: фото и видео

В России во Владимирской области прогремели взрывы на 51 арсенале ГРАУ. Местные сообщают об огненном шаре и столбе дыма.

По данным россиян, громкие звуки взрывов были слышны в поселке Барсово во Владимирской области. Именно возле этого поселка расположен 51-й арсенал Главного управления ракетно-артиллерийского управления (ГРАУ) Минобороны РФ. По предварительным данным, там произошел взрыв с последующей детонацией.

Атака РФ на Запорожье: есть жертва, более 20 раненых, четверо детей в больнице

Российская армия днем вторника, 22 апреля, атаковала город Запорожье управляемыми авиационными бомбами. Уже известно о более 20 пострадавших и жертве.

Известно, что один из КАБов попал по объекту инфраструктуры, второй по жилому району и дому.

Подробно о последствиях удара и что происходит в Запорожье - читайте в материале РБК-Украина.

Бойцы ГУР разгромили массированный штурм россиян и сорвали наступательные планы врага на Запорожском направлении

Незадолго до Пасхальных праздников враг попытался осуществить массированный штурм позиций Сил обороны и безопасности Украины, в частности, в зоне ответственности подразделения активных действий ГУР МО Украины "Артан". Оккупанты привлекли более 300 воинов, 40 единиц боевой бронированной техники, 3 танка и около 10 багги, которые выступили 6 колоннами.

Однако наши воины сорвали планы врага, ударами они уничтожили или вывели из строя 15 единиц техники, около 100 оккупантов.

Во Франции назвали "пасхальное перемирие" России маркетинговой операцией для Трампа

Глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что временное "пасхальное перемирие", которое диктатор Владимир Путин объявил в субботу, было лишь для видимости.

"Пасхальное перемирие, которое он (Путин - ред.) объявил несколько неожиданно, было маркетинговой операцией, операцией приманки, направленной на то, чтобы предотвратить повышение нетерпения и гнева президента Трампа", - сказал Барро в интервью FranceInfo.

Цена золота обновила рекорд: могут ли украинцы заработать на металле

Как отметил в комментарии РБК-Украина директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Глобус Банка Тарас Лесовой, украинцы имеют возможность купить золото в банках. Однако это инвестиция на долгий срок, и быстро заработать вряд ли удастся несмотря на рекордный рост цен на мировых рынках.

Он добавил, что стоимость золота, как и валютный курс, не являются статичными - изменения могут происходить несколько раз в день. В то же время отечественная цена вполне соответствует мировой тенденции: то есть "украинское золото" продается по ценам, соразмерным мировым рынкам.

На строительстве Подольского моста разворовали более 153 млн гривен, - СБУ

Как установило расследование, к организации "схемы" причастны действующий и бывший руководители одного из коммунальных предприятий, находящегося в вертикали Киевской городской государственной администрации (КГГА). По материалам дела, еще до начала полномасштабной войны они искусственно завысили стоимость стройматериалов при возведении моста, а полученную "разницу" распределили между участниками сделки.

Установлено, что в течение 2018-2019 годов фигуранты почти в 6 раз переплатили за оптовые партии сеток для укрепления опор мостового перехода. Средняя стоимость сетки на рынке составляла тогда 110 долларов, а подозреваемые приобрели ее по 610 долларов за единицу.

РФ использовала "перемирие" для подвоза боеприпасов: обстрелы на юге усилились

"Увеличение артиллерийских обстрелов связано с тем, что за эти сутки он (враг - ред.) осуществил логистическое обеспечение, подвез туда боеприпасы беспрепятственно, потому что мы не нанесли ударов - мы нанесли удары только в ответ", - рассказал спикер Сил обороны Юга Владислав Волошин.

В Госдепе США положительно оценили готовность России к переговорам с Украиной

Пресс-секретарь Госдепа США Тэмми Брюс прокомментировала заявление российского диктатора Владимира Путина о том, что Москва готова к двусторонним переговорам с Украиной.

"Это очень хороший знак", - отметила она.

Путин предложил прекратить боевые действия по линии фронта, чтобы достичь мирного соглашения с Трампом, - FT

По данным источников издания, Путин заявил Виткоффу, что Россия "может отказаться от своих претензий на четыре области Украины".

Вместо этого Москва требует, чтобы США признали российский контроль над Крымом и заблокировали вступление Украины в НАТО.

СБУ предупредит Пекин: Россия могла украсть китайские технологии для дронов

"Отдельно я попросил СБУ передать информацию более широкого характера китайской стороне относительно граждан Китая, которые работают в России на заводе по производству дронов. Считаем, что может так быть, что Россия украла, договорилась с этими гражданами вне договоренности с руководством Китая, украла эти технологии", - рассказал президент Владимир Зеленский.