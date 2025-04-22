Путин предлагает прекратить вторжение в Украину вдоль текущей линии фронта, - FT

По данным источников издания, Путин заявил спецпредставителю президента США по Ближнему Востоку Стиву Уиткоффу, что Россия "может отказаться от своих претензий на четыре области Украины".

По данным FT, с того времени США якобы предложили вариант мирного урегулирования, который предусматривает признание Крыма российским, а также фактического контроля РФ над частями четырех украинских областей.

Это может быть первым признаком, что Путин готов уменьшить свои требования для завершения войны. Но европейские чиновники, осведомленные об усилиях США по прекращению войны, предупреждают: это может быть ловушка, чтобы заставить Трампа принять другие условия России и навязать их Украине. Один из них сказал: "На Киев сейчас давят, чтобы он уступил, а Трамп мог заявить о победе".

Как пишет издание, завтра украинские чиновники должны были встретиться с представителями Европы и США в Лондоне, чтобы обсудить последние предложения. Однако Уиткофф и госсекретарь США Марко Рубио, по словам американских и европейских чиновников, отказались от участия во встрече. Как и ранее, ожидается, что на встрече будет присутствовать представитель Трампа по Украине Кит Келлог. При этом Уиткофф, вероятно, посетит Москву в конце этой недели.

"Идет напряженная работа. Мы разговариваем с американцами. Работа сложная и требует много времени, поэтому трудно ожидать немедленных результатов, и эта работа не может вестись публично", - заявил FT представитель Кремля Дмитрий Песков.

Украинские чиновники сказали FT, что поддерживают некоторые идеи Трампа, но не уточнили какие. Среди предложений США - размещение в Украине европейских миротворцев и не натовских военных, которые будут следить за соблюдением перемирия вдоль более 1000 км линии фронта. Они должны работать вместе с украинскими и российскими войсками по обе стороны линии соприкосновения.

По данным СМИ, в рамках потенциального соглашения Украина обязуется не возвращать оккупированную Россией территорию силой, а Россия согласится остановить медленное продвижение своей армии. Но пока неясно, просил ли Трамп Украину официально признать аннексию Крыма Россией. Президент Владимир Зеленский подтвердил свою позицию по черноморскому полуострову, заявив, что: "Украина не признает оккупацию Крыма. Это наша территория, территория народа Украины, здесь нечего обсуждать".

Отмечается, что Россия также отвергла некоторые предложения США, включая военное присутствие стран НАТО в Украине. Но люди, знакомые с этим вопросом, говорят, что Путин, возможно, будет готов уступить свое прежнее требование о полном контроле над четырьмя прифронтовыми украинскими областями - Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской, - если США пойдут на более широкие геополитические уступки Москве, например, признают ее контроль над Крымом и запретят Украине вступать в НАТО.

Более того, Трамп, вероятно, хочет, чтобы перемирие наступило до 30 апреля, и он сможет с гордостью заявить, что выполнил свою миротворческую миссию в первые 100 дней своего президентства.

Обновлено в 22:00.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков прокомментировал информацию FT, что Путин предлагает остановить войну на линии фронта:

"Сейчас публикуется много фейков, в том числе их публикуют и уважаемые издания", - заявил он.