ГУР и артиллерия уничтожили прорывную группу РФ на Запорожье: первое видео
Украинские военные разгромили массированный штурм и сорвали наступательные планы врага на Запорожском направлении.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал специального подразделения Главного управления разведки Министерства обороны Украины "Артан".
"Впервые показываем эпические кадры уничтожения российской группировки, которую захватчики бросили на прорыв на Запорожском направлении", - подписано видео.
По словам военных, незадолго до Пасхальных праздников враг попытался осуществить массированный штурм позиций Сил обороны и безопасности Украины, в частности, в зоне ответственности подразделения активных действий ГУР МО Украины "Артан".
Во время штурмов враг привлек более 300 человек, 40 единиц боевой бронированной техники, 3 танка и около 10 багги, которые выступили 6 колоннами.
"Как только вражеские колонны двинулись, за дело взялись операторы FPV "Artan Syndicate" и артиллеристы "Артана". Первые 3 БМП сожгли еще за 8 километров до линии соприкосновения", - пишут военные.
Как рассказал командир "Артана" с позывным "Титан", остальные колонны так же "разобрали" на подступах к нашим позициям. Благодаря профессиональной работе "Артана" совместно с другими подразделениями СОУ штурм был сорван.
Наши воины уничтожили или вывели из строя 15 единиц техники, около 100 оккупантов.
Потери россиян на фронте
Недавно мы писали о том, что оккупанты бросили более 300 штурмовиков и десятки бронемашин в массированную атаку на Запорожском направлении. Однако воины 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады отбили вражеский штурм.
Также стоит напомнить, что за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1130 человек. Также украинские воины обезвредили 4 танка, 19 боевых бронированных машин, 26 артиллерийских систем, одно средство ПВО, 118 дронов оперативно-тактического уровня и 134 единицы автомобильной техники оккупантов.
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