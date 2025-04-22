Цена золота обновила рекорд: могут ли украинцы заработать на металле

Украинцы имеют возможность купить золото в банках. Однако это инвестиция на долгий срок, и быстро заработать вряд ли удастся несмотря на рекордный рост цен на мировых рынках.

Об этом в комментарии РБК-Украина сказал Тарас Лесовой, директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Глобус Банка.

Как отметил банкир, стоимость золота, как и валютный курс, не являются статичными - изменения могут происходить несколько раз в день. В то же время отечественная цена вполне соответствует мировой тенденции: то есть "украинское золото" продается по ценам, соразмерным мировым рынкам.

"Если гражданин заинтересовался инвестированием в золото, то важно помнить: покупка золота (монет или слитков) - это долгосрочная стратегия, а не способ быстрого заработка. Если владелец слитка решит оперативно его продать, на вторичном рынке он сразу может потерять 10-15% от первоначальной стоимости. Инвестирование в золото - это игра "в длинную", спешка или же решение, принятое в эмоциях в прямом смысле может стоить дорого", - сказал Лесовой.

Золото и курс доллара

Стоимость золота выросла с начала 2025 года на треть. Однако, по мнению банкира, вряд ли есть смысл ожидать возвращения золота как основного измерителя стоимости денег.

"Мир отказался от "золотого стандарта" еще в 70-х годах прошлого века, после того, как США отменили привязку доллара к золоту. И это стало главным событием для мировой финансовой системы", - сказал он.

По его словам, сейчас золото, как и некоторые другие валюты, имеющие статус резервных валют, привлекают мощных инвесторов, тактическая цель которых - сохранение собственного капитала.

"В то же время не стоит забывать, что украинский валютный рынок живет в чрезвычайных условиях, которыми является война, и Нацбанк остается главным игроком на рынке. Поэтому курсовые колебания доллара, как основной иностранной валюты в Украине, в большей степени будут зависеть от стратегии регулятора, монетарной политики и тому подобное. А курс евро будет колебаться в соответствии с мировыми курсами пары доллар/евро и соотношением спроса и предложения", - пояснил Лесовой.

Спрос на золото в Украине

Как отметил банкир, несмотря на рост стоимости золота в мире, пока умеренный интерес украинцев к золотым слиткам. Если сравнивать с прошлым годом, то тогда спрос был примерно на 10-15% выше.

"Во-первых, не все банки имеют достаточный запас золота, что влияет на разницу между ценой покупки и продажи. Чем меньше золота у банков, тем шире спред, а значит, для покупателя сделка выглядит менее привлекательной", - сказал он.

По его словам, в конце года клиенты активнее вкладывались в валюту, пытаясь защитить свои средства от инфляции. "Инвестиционный спрос - это ресурс не безграничный, и когда одна ниша временно преобладает, другие теряют", - добавил Лесовой.

По его словам, самый высокий спрос на золотые слитки весом 50-100 граммов - именно они формируют более 70% от общего объема продаж.