На строительстве Подольского моста разворовали более 153 млн гривен. СБУ разоблачила чиновников

Служба безопасности Украины и Бюро экономической безопасности (БЭБ) установили новые факты масштабного хищения бюджетных средств на строительстве Подольского моста через реку Днепр.

По результатам расследования, из бюджета города Киев было присвоено не менее 153 млн гривен.

К организации схемы были причастны бывшие и действующие руководители одного из коммунальных предприятий Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Фото: Служба безопасности Украины

Установлено, что еще до начала полномасштабной войны они искусственно завысили стоимость стройматериалов, предназначавшихся для возведения моста. Сумма "переплаты" была поделена между участниками схемы.

Что произошло

Согласно материалам дела, в 2018-2019 годах фигуранты почти в шесть раз завысили стоимость оптовых партий сеток для укрепления опор моста.

Они заключили соглашение с аффилированной строительной компанией, которая приобрела на Ближнем Востоке 8 800 технологических сеток по цене, значительно выше рыночной.

Средняя стоимость сетки на рынке составляла 110 долларов США, тогда как фигуранты закупили ее по 610 долларов за единицу.

Фото: Служба безопасности Украины

Во время следственных действий были изъяты компьютеры, мобильные телефоны и документы, подтверждающие преступление.

Что грозит

Действующему и бывшему руководителям предприятия, а также экс-директору подрядной компании, сообщено о подозрении в организации схемы, включавшей присвоение государственных средств в крупных размерах.

Злоумышленникам грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества.