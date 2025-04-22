В России взорвался один из крупнейших складов боеприпасов: фото и видео

В России во Владимирской области 22 апреля прогремели взрывы на 51 арсенале ГРАУ. Местные сообщают об огненном шаре и столбе дыма.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские Telegram-каналы.

Что известно о взрывах

По данным россиян, громкие звуки взрывов были слышны в поселке Барсово во Владимирской области. Именно возле этого поселка расположен 51-й арсенал Главного управления ракетно-артиллерийского управления (ГРАУ) Минобороны РФ. По предварительным данным, там произошел взрыв с последующей детонацией.

Местные заявили, что незадолго до взрывов были слышны звуки беспилотников.

В близлежащих населенных пунктах уже объявлено об эвакуации. А в сам поселок Барсово был перекрыт въезд. Местные заявляют, что в Барсовом все еще продолжается детонация. Там также произошло масштабное задымление, его видят жители всего Киржачского района Владимирской области. Россияне объявили режим чрезвычайного положения в регионе.

Что известно о 51-м арсенале ГРАУ

51-й арсенал ГРАУ - это один из крупнейших складов боеприпасов Министерства обороны России. Он находится во Владимирской области, в Киржачском районе, недалеко от поселка Барсово, примерно в 8 километрах от города Киржач.

По предварительным данным там хранится ориентировочно 105 тысяч тонн боеприпасов: артснаряды, ракеты для РСЗО, компоненты ЗРК, тактические ракеты типа "Точка-У".

Расстояние от крайней точки границы Украины и России до арсенала - более 500 километров.

Атаки на другие арсеналы ГРАУ

Напомним, в октябре прошлого года дронами был атакован 67-й арсенал ГРАУ, о чем официально подтвердили в Генеральном штабе ВСУ.

Повторно этот арсенал был атакован 19 ноября, там хранились артиллерийские боеприпасы, включая северокорейские снаряды "к их системам".