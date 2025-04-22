Во Франции назвали "пасхальное перемирие" России маркетинговой операцией для Трампа

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро прокомментировал заявления России о пасхальном перемирии, назвав его "маркетинговой операцией".

Он отметил многочисленные нарушения перемирия, несмотря на то, что в целом было отмечено снижение интенсивности использования беспилотников и ракет большой дальности.

Барро заявил, что Россия объявила прекращение огня по случаю Пасхи, но это было лишь попыткой направить дипломатические усилия на то, чтобы "президент США Дональд Трамп не стал нетерпеливым".

Он подчеркнул, что реальные шаги к миру должны исходить от России, в частности отметив, что прошло уже больше месяца после того, как Украина предложила прекращение огня в море, воздухе и энергетической инфраструктуре на основе франко-британского предложения.

В ответ на спекуляции относительно возможного соглашения между Россией и Украиной, которое должно было состояться "на этой неделе", Барро отметил, что дискуссии продолжаются, и отметил, что дальше переговоры продолжатся в Лондоне.

Он также подчеркнул важность компромисса и мужества со стороны Украины, которая приняла предложение США о 30-дневном всеобщем прекращении огня.

Министр Франции добавил, что теперь вопрос о мире должен быть поставлен непосредственно перед Владимиром Путиным, ведь именно Россия должна принять соответствующие шаги для достижения мирного соглашения.