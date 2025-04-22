ua en ru
Вт, 22 апреля News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

В Харькове прилеты в нескольких районах, есть пострадавший: город под массированной атакой

Вторник 22 апреля 2025 13:23
UA EN RU
В Харькове прилеты в нескольких районах, есть пострадавший: город под массированной атакой Фото: Харьков атакуют дроны 22 апреля (facebook.com/DSNSKyiv)
Автор: Наталья Кава

Российская армия запустила по Харькову днем вторника, 22 апреля, ударные дроны. В городе уже зафиксировано несколько попаданий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра города Игоря Терехова.

Около 12:56 Терехов сообщил, что в Харькове был зафиксирован прилет вражеского "Шахеда". Он также предупредил, что к городу приближаются другие дроны и призвал местных находиться в укрытии.

Уже в 13:04 Терехов сообщил о еще одном прилете в Шевченковском районе города. А до 13:16 было зафиксировано еще несколько ударов по Харькову.

По состоянию на 13:25 известно, что в городе зафиксировано уже шесть прилетов.

Первый пострадавший

В 13:18 Терехов сообщил о пострадавшем.

"Есть информация об одном пострадавшем", - написал он.

Обстрелы Украины

Напомним, незадолго до этого россияне КАБами атаковали город Запорожье. Уже известно о более 10 пострадавших, среди которых двое детей - 14-летний мальчик в тяжелом состоянии, 4-летний мальчик в состоянии средней тяжести.

Также стоит заметить, что россияне сегодня утром запустили несколько групп ударных дронов по территории Украины. В частности, сообщалось о работе ПВО в киевской области.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Харьков Война в Украине Атака дронов
NEWS
Зеленский может посетить похороны Папы Римского, - источники
Зеленский может посетить похороны Папы Римского, - источники
DAILY
Демограф Александр Гладун: Чтобы сохранить население, украинкам нужно рожать по трое детей
Василина Копыткокорреспондент РБК-Украина Демограф Александр Гладун: Чтобы сохранить население, украинкам нужно рожать по трое детей