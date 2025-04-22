В Харькове прилеты в нескольких районах, есть пострадавший: город под массированной атакой
Российская армия запустила по Харькову днем вторника, 22 апреля, ударные дроны. В городе уже зафиксировано несколько попаданий.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра города Игоря Терехова.
Около 12:56 Терехов сообщил, что в Харькове был зафиксирован прилет вражеского "Шахеда". Он также предупредил, что к городу приближаются другие дроны и призвал местных находиться в укрытии.
Уже в 13:04 Терехов сообщил о еще одном прилете в Шевченковском районе города. А до 13:16 было зафиксировано еще несколько ударов по Харькову.
По состоянию на 13:25 известно, что в городе зафиксировано уже шесть прилетов.
Первый пострадавший
В 13:18 Терехов сообщил о пострадавшем.
"Есть информация об одном пострадавшем", - написал он.
Обстрелы Украины
Напомним, незадолго до этого россияне КАБами атаковали город Запорожье. Уже известно о более 10 пострадавших, среди которых двое детей - 14-летний мальчик в тяжелом состоянии, 4-летний мальчик в состоянии средней тяжести.
Также стоит заметить, что россияне сегодня утром запустили несколько групп ударных дронов по территории Украины. В частности, сообщалось о работе ПВО в киевской области.
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