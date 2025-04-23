Обстріли Запоріжжя та Харкова і вибухи на 51 арсеналі ГРАУ в Росії: новини за 22 квітня

Дрони атакували Київську область вночі: пошкоджено будинки та авто

За даними ОВА, в Бучанському районі унаслідок ворожої атаки пошкоджено шість приватних будинків, чотири автомобілі, три господарські будівлі та три гаражні приміщення.

Також сталося загоряння на будівельному майданчику. Пожежа ліквідована. Пошкоджено приміщення заміського комплексу.

У Харкові прильоти в кількох районах, є постраждалий: місто було під масованою атакою

Російська армія запустила по Харкову вдень вівторка, 22 квітня, ударні дрони. У місті вже зафіксовано декілька влучань.

Близько 12:56 Терехов повідомив, що у Харкові було зафіксовано приліт ворожого "Шахеду". Він також попередив, що до міста наближаються інші дрони і закликав місцевих перебувати в укриття.

У Росії вибухнув один з найбільших складів боєприпасів: фото та відео

У Росії у Володимирській області пролунали вибухи на 51 арсеналі ГРАУ. Місцеві повідомляють про вогняну кулю та стовб диму.

За даними росіян, гучні звуки вибухів було чути у селищі Барсове у Володимирській області. Саме біля цього селища розташований 51-й арсенал Головного управління ракетно-артилерійського управління (ГРАУ) Міноборони РФ. За попередніми даними, там стався вибух з подальшою детонацією.

Атака РФ на Запоріжжя:є жертва, понад 20 поранених, четверо дітей у лікарні

Російська армія вдень вівторка, 22 квітня, атакувала місто Запоріжжя керованими авіаційними бомбами. Вже відомо про понад 20 постраждали та жертву.

Відомо, що один з КАБів влучив по об'єкту інфраструктури, другий по житловому району та будинку.

Детально про наслідки удару та що відбувається у Запоріжжі - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Бійці ГУР розгромили масований штурм росіян і зірвали наступальні плани ворога на Запорізькому напрямку

Незадовго до Великодніх свят ворог спробував здійснити масований штурм позицій Сил оборони і безпеки України, зокрема, в зоні відповідальності підрозділу активних дій ГУР МО України "Артан". Окупанти залучили понад 300 вояків, 40 одиниць бойової броньованої техніки, 3 танки та близько 10 багі, які виступили 6 колонами.

Однак наші воїни зірвали плани ворога, ударами вони знищили чи вивели з ладу 15 одиниць техніки, близько 100 окупантів.

У Франції назвали "великоднє перемир'я" Росії маркетинговою операцією для Трампа

Глава МЗС Франції Жан-Ноель Барро заявив, що тимчасове "великоднє перемир'я", яке диктатор Володимир Путін оголосив у суботу, було лише для видимості.

"Великоднє перемир'я, яке він (Путін - ред.) оголосив дещо несподівано, було маркетинговою операцією, операцією приманки, спрямованою на те, щоб запобігти підвищенню нетерпіння і гніву президента Трампа", - сказав Барро в інтерв'ю FranceInfo.

Ціна золота оновила рекорд: чи можуть українці заробити на металі

Як зазначив в коментарі РБК-Україна директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності Глобус Банку Тарас Лєсовий, українці мають можливість купити золото в банках. Однак це інвестиція на довгий строк, і швидко заробити навряд чи вдасться попри рекордне зростання цін на світових ринках.

Він додав, що вартість золота, як і валютний курс, не є статичними - зміни можуть відбуватися кілька разів на день. Водночас вітчизняна ціна цілком відповідає світовій тенденції: тобто "українське золото" продається за цінами, співмірними світовим ринкам.

На будівництві Подільського мосту розікрали понад 153 млн гривень, - СБУ

Як встановило розслідування, до організації "схеми" причетні діючий та колишній керівники одного з комунальних підприємств, що знаходиться у вертикалі Київської міської державної адміністрації (КМДА). За матеріалами справи, ще до початку повномасштабної війни вони штучно завищили вартість будматеріалів під час зведення мосту, а отриману "різницю" розподілили між учасниками оборудки.

Встановлено, що протягом 2018-2019 років фігуранти майже в 6 разів переплатили за гуртові партії сіток для укріплення опор мостового переходу. Середня вартість сітки на ринку становила тоді 110 доларів, а підозрювані придбали її по 610 доларів за одиницю.

РФ використала "перемир'я" для підвезення боєприпасів: обстріли на півдні посилилися

"Збільшення артилерійських обстрілів пов'язане з тим, що за цю добу він (ворог - ред.) здійснив логістичне забезпечення, підвіз туди боєприпаси безперешкодно, бо ми не завдали ударів - ми завдали ударів тільки у відповідь", - розповів спікер Сил оборони Півдня Владислав Волошин.

У Держдепі США позитивно оцінили готовність Росії до переговорів з Україною

Речниця Держдепу США Теммі Брюс прокоментувала заяву російського диктатора Володимира Путіна про те, що Москва готова до двосторонніх переговорів з Україною.

"Це дуже хороший знак", - зазначила вона.

Путін запропонував припинити бойові дії по лінії фронту, щоб досягти мирної угоди з Трампом, - FT

За даними джерел видання, Путін заявив Віткоффу, що Росія "може відмовитися від своїх претензій на чотири області України".

Замість цього Москва вимагає, щоб США визнали російський контроль над Кримом і заблокували вступ України до НАТО.

СБУ попередить Пекін: Росія могла вкрасти китайські технології для дронів

"Окремо я попросив СБУ передати інформацію ширшого характеру китайській стороні щодо громадян Китаю, які працюють у Росії на заводі з виробництва дронів. Вважаємо, що може так бути, що Росія вкрала, домовилася з цими громадянами поза домовленістю з керівництвом Китаю, вкрала ці технології", - розповів президент Володимир Зеленський.