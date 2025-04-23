Обстріли Запоріжжя та Харкова і вибухи на 51 арсеналі ГРАУ в Росії: новини за 22 квітня

Російська армія атакувала дронами Харків та КАБами Запоріжжя. А у Володимирській області Росії пролунали вибухи на 51 арсеналі ГРАУ.
Більш детально про те, що сталося у вівторок 22 квітня - у матеріалі РБК-Україна.
За даними ОВА, в Бучанському районі унаслідок ворожої атаки пошкоджено шість приватних будинків, чотири автомобілі, три господарські будівлі та три гаражні приміщення.
Також сталося загоряння на будівельному майданчику. Пожежа ліквідована. Пошкоджено приміщення заміського комплексу.
Російська армія запустила по Харкову вдень вівторка, 22 квітня, ударні дрони. У місті вже зафіксовано декілька влучань.
Близько 12:56 Терехов повідомив, що у Харкові було зафіксовано приліт ворожого "Шахеду". Він також попередив, що до міста наближаються інші дрони і закликав місцевих перебувати в укриття.
У Росії у Володимирській області пролунали вибухи на 51 арсеналі ГРАУ. Місцеві повідомляють про вогняну кулю та стовб диму.
За даними росіян, гучні звуки вибухів було чути у селищі Барсове у Володимирській області. Саме біля цього селища розташований 51-й арсенал Головного управління ракетно-артилерійського управління (ГРАУ) Міноборони РФ. За попередніми даними, там стався вибух з подальшою детонацією.
Російська армія вдень вівторка, 22 квітня, атакувала місто Запоріжжя керованими авіаційними бомбами. Вже відомо про понад 20 постраждали та жертву.
Відомо, що один з КАБів влучив по об'єкту інфраструктури, другий по житловому району та будинку.
Детально про наслідки удару та що відбувається у Запоріжжі - читайте у матеріалі РБК-Україна.
Незадовго до Великодніх свят ворог спробував здійснити масований штурм позицій Сил оборони і безпеки України, зокрема, в зоні відповідальності підрозділу активних дій ГУР МО України "Артан". Окупанти залучили понад 300 вояків, 40 одиниць бойової броньованої техніки, 3 танки та близько 10 багі, які виступили 6 колонами.
Однак наші воїни зірвали плани ворога, ударами вони знищили чи вивели з ладу 15 одиниць техніки, близько 100 окупантів.
Глава МЗС Франції Жан-Ноель Барро заявив, що тимчасове "великоднє перемир'я", яке диктатор Володимир Путін оголосив у суботу, було лише для видимості.
"Великоднє перемир'я, яке він (Путін - ред.) оголосив дещо несподівано, було маркетинговою операцією, операцією приманки, спрямованою на те, щоб запобігти підвищенню нетерпіння і гніву президента Трампа", - сказав Барро в інтерв'ю FranceInfo.
Як зазначив в коментарі РБК-Україна директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності Глобус Банку Тарас Лєсовий, українці мають можливість купити золото в банках. Однак це інвестиція на довгий строк, і швидко заробити навряд чи вдасться попри рекордне зростання цін на світових ринках.
Він додав, що вартість золота, як і валютний курс, не є статичними - зміни можуть відбуватися кілька разів на день. Водночас вітчизняна ціна цілком відповідає світовій тенденції: тобто "українське золото" продається за цінами, співмірними світовим ринкам.
Як встановило розслідування, до організації "схеми" причетні діючий та колишній керівники одного з комунальних підприємств, що знаходиться у вертикалі Київської міської державної адміністрації (КМДА). За матеріалами справи, ще до початку повномасштабної війни вони штучно завищили вартість будматеріалів під час зведення мосту, а отриману "різницю" розподілили між учасниками оборудки.
Встановлено, що протягом 2018-2019 років фігуранти майже в 6 разів переплатили за гуртові партії сіток для укріплення опор мостового переходу. Середня вартість сітки на ринку становила тоді 110 доларів, а підозрювані придбали її по 610 доларів за одиницю.
"Збільшення артилерійських обстрілів пов'язане з тим, що за цю добу він (ворог - ред.) здійснив логістичне забезпечення, підвіз туди боєприпаси безперешкодно, бо ми не завдали ударів - ми завдали ударів тільки у відповідь", - розповів спікер Сил оборони Півдня Владислав Волошин.
Речниця Держдепу США Теммі Брюс прокоментувала заяву російського диктатора Володимира Путіна про те, що Москва готова до двосторонніх переговорів з Україною.
"Це дуже хороший знак", - зазначила вона.
За даними джерел видання, Путін заявив Віткоффу, що Росія "може відмовитися від своїх претензій на чотири області України".
Замість цього Москва вимагає, щоб США визнали російський контроль над Кримом і заблокували вступ України до НАТО.
"Окремо я попросив СБУ передати інформацію ширшого характеру китайській стороні щодо громадян Китаю, які працюють у Росії на заводі з виробництва дронів. Вважаємо, що може так бути, що Росія вкрала, домовилася з цими громадянами поза домовленістю з керівництвом Китаю, вкрала ці технології", - розповів президент Володимир Зеленський.
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