Россияне ударили по многоэтажке в Запорожье: есть пострадавшие, среди них дети
Российские войска атаковали Запорожье, в результате чего возник пожар в одном из районов города. Предварительно, есть пострадавшие.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Запорожской ОГА Ивана Федорова.
В Запорожской области сегодня, 22 апреля, российские войска совершили авиаудар по одному из районов города.
В 11:29 была зафиксирована угроза применения управляемых авиационных бомб (КАБов), а уже через две минуты, в 11:31, поступило сообщение о взрывах в регионе.
В результате атаки на территории Запорожья вспыхнул пожар.
По информации ОВА, медики уже направлены на место для оказания помощи.
По предварительным данным, есть пострадавшие.
Обновлено 12:03
Иван Федоров сообщил, что два человека ранены, их доставляют в больницу.
"69-летняя женщина получила тяжелые ранения. Медики пытались ее реанимировать, но спасти не смогли", - написал он.
Обновлено 13:10
Один КАБ попал по объекту инфраструктуры, второй по жилому району и дому.
Известно о 13 пострадавших, из них два ребенка, также сообщают об одном погибшем человеке. Два человека находятся в сложном состоянии, им врачи оказывают медицинскую помощь.
Все коммунальные и спасательные службы уже работают на месте.
Напомним, что Киевскую область ночью атаковали вражеские дроны. Повреждены дома, авто и хозяйственные постройки.
Больше всего разрушений зафиксировано в Бучанском районе: повреждены шесть частных домов, четыре автомобиля, три хозяйственные постройки и три гаража.
Кроме того, вчера в Одессе в результате вражеской массированной дроновой атаки, осуществленной накануне вечером, пострадали несколько человек, им оказывается медицинская помощь.
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