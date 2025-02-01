Обстрел Одессы и удар по НПЗ в Волгоградской области: новости за 31 января

Российские оккупанты вечером 31 января ударили по центру Одессы. Тем временем украинские воины атаковали нефтеперерабатывающий завод в Волгоградской области РФ.

Более подробно о том, что произошло в пятницу, 31 января, - в материале РБК-Украина .

Силы обороны ударили по крупному НПЗ в Волгоградской области

Украинские воины в ночь на 31 января атаковали нефтеперерабатывающий завод в Волгоградской области. Этот НПЗ входит в десятку крупнейших в России.

За операцией стояли подразделения Сил беспилотных систем ВСУ и ГУР Минобороны. Защитники нанесли удар по ООО "Лукойл-Волгограднефтепереработка" в Волгоградской области.

"Этот НПЗ по проектной мощности входит в десятку крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России и задействован в обеспечении оккупационной армии РФ", - сообщили в Генштабе ВСУ.

После атаки зафиксированы вспышки и взрывы в районе важного для оккупантов завода. Результаты огневого поражения уточняются.

РФ обстреляла баллистикой центр Одессы

Вечером 31 января во время воздушной тревоги из-за угрозы баллистики, в Одессе прогремели взрывы. В Воздушных силах трижды предупреждали об угрозе скоростных целей на город.

Позже стало известно, что россияне атаковали исторический центр Одессы. Под ракетный удар попал отель "Бристоль". Из-за вражеской атаки пострадали три человека.

Кроме того, в эпицентре удара по Одессе были норвежские дипломатические представители.

Подробнее о последствиях обстрела Одессы читайте в материале РБК-Украина.

Войска КНДР вывели с линии фронта

Издание The New York Times сообщило о том, что северокорейских солдат не замечают на фронте уже около двух недель. Поэтому их, вероятно, вывели оттуда из-за больших потерь.

В то же время представитель ССО Украины, полковник Александр Киндратенко рассказал в комментарии РБК-Украина, что Россия отвела северокорейцев с нескольких направлений.

В ГУР отметили, что в Курской области враг проводит ротацию на фоне потерь. Но военная поддержка России со стороны КНДР в силах и средствах продолжается.

Силы обороны ударили по командному пункту россиян в Курской области

Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны успешно ударили по командному пункту группировки войск "Курск" Вооруженных сил России в городе Рыльск Курской области.

Поражение было нанесено вчера, 31 января. В результате атаки пункт управления был уничтожен. Сейчас другие подробности операции не раскрываются.

Минобороны уволило Безрукову с должности директора АОЗ

Минобороны Украины уволило с должности директора ГП МОУ "Агентство оборонных закупок" Марину Безрукову 31 января. Временно исполняющим обязанности главы предприятия назначен Арсен Жумадилов.

Среди ключевых причин смены руководителя АОЗ, как отмечают в Минобороны, стало невыполнение запланированных поставок для фронта, многочисленные замечания Генштаба относительно некачественного планирования оборонных закупок и несвоевременной коммуникации со стороны Агентства, необоснованный перенос графиков поставок.

Украина ратифицирует соглашение с Британией: 2 млрд фунтов пойдут на ПВО и ремонтные базы

Кабинет министров Украины подаст в Верховную Раду законопроект о ратификации Рамочного соглашения между Украиной и Великобританией. Соглашение направлено на развитие оборонных возможностей стран.

"По этому соглашению Великобритания предоставит нам до 2 млрд фунтов на закупку систем противовоздушной обороны, ракет к ПВО, а также на организацию ремонтных баз для военной техники и другого вооружения", - рассказал премьер-министр Денис Шмыгаль.

По его словам, такие базы будут размещаться и в Украине. Также выделенные средства помогут существенно усилить обороноспособность Украины.

"Благодарны Правительству и народу Великобритании за то, что поддерживают нас на пути к нашей победе", - сказал премьер.

Украина получит от Финляндии новый пакет помощи почти на 200 млн евро

Финляндия передала Украине 27-й пакет военной помощи. Его размер составляет 198 миллионов евро.

"Этот мощный пакет стоимостью почти 200 миллионов евро был сформирован в тесном сотрудничестве с украинцами. Мы предоставляем именно ту поддержку, которая поможет Украине защитить себя в острой ситуации на линии фронта. Нельзя допустить, чтобы эта поддержка ослабла, а наоборот, она должна быть еще больше усилена именно в этот момент", - заявил министр обороны Финляндии Антти Хякканен.

Он также уточнил, что в целях безопасности не будет раскрыто деталей точного содержания помощи, способа и времени доставки. Помощь была предоставлена с учетом как потребностей Украины, так и ресурсного обеспечения Вооруженных Сил Украины.