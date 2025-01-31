РФ обстреляла баллистикой центр Одессы: что известно на сейчас
Российские оккупанты сегодня, 31 января, вечером ударили по Одессе. В результате атаки уже известно о пострадавших.
РБК-Украина собрало последствия очередной атаки российских террористов.
Содержание:
Куда целились оккупанты и чем били
Вечером 31 января в Одессе раздался ряд мощных взрывов. Перед этим Воздушные силы предупреждали об угрозе пусков баллистических ракет с южного направления.
Позже глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер рассказал, что оккупанты ударили по историческому центру Одессы ракетами.
Мэр Одессы Геннадий Труханов отметил, что большое количество повреждений и разрушений зафиксировали в охранной зоне ЮНЕСКО. Повреждено здание, которое находится под усиленной защитой.
В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский отметил, что, по предварительной информации, оккупанты использовали для атаки на гражданскую застройку баллистические ракеты.
"Снова и снова: ПВО - первый приоритет, работаем со всеми партнерами, чтобы дать больше защиты нашему государству", - подчеркнул он.
Пострадавшие в результате атаки
Мэр Труханов рассказал, что по состоянию на 21:02 было известно о двух пострадавших в результате атаки. Их направили в больницы, где им предоставят всю необходимую помощь.
При этом, по словам Кипера, одна из пострадавших - сотрудница отеля.
Обновлено 21:37
Глава Одесской ОВА рассказал, что в результате атаки пострадали две женщины. Они госпитализированы в состоянии средней степени тяжести.
Фото: последствия российского удара по Одессе (t.me/odeskaODA)
"На месте работают все соответствующие службы. Призываю горожан не пренебрегать мерами безопасности и в случае объявления воздушной тревоги немедленно направляться в укрытие", - добавил он.
К слову, несколько дней назад российские оккупанты ударили по частному предприятию в Николаеве.
При подготовке материала использовались: публикации мэра Одессы Геннадия Труханова, главы Одесской ОВА Олега Кипера и президента Украины Владимира Зеленского.
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