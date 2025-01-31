Войска КНДР отошли с некоторых направлений в Курской области, - ССО
Россия отвела северокорейские войска с некоторых направлений в Курской области. На отдельных участках военные КНДР не наблюдались около трех недель.
Об этом рассказал в комментарии РБК-Украина спикер ССО Украины, полковник Александр Киндратенко.
"Силы специальных операций говорят исключительно за направления, где применяются наши подразделения, в связи с этим сообщаем, что присутствие войск КНДР ориентировочно три недели не отмечается, вероятно понеся большие потери они вынуждены были отойти", - сказал он.
На уточняющий вопрос журналиста, Кондратенко ответил, что солдаты КНДР не наблюдались именно на тех направлениях в Курской области, где работают ССО.
При этом вывела ли Россия северокорейские войска со всех направлений в Курской области, пока не известно. Получить подтверждение или опровержение этой информации в группировке "Курск" РБК-Украина не удалось.
"Исчезновение" войск КНДР с некоторых позиций в Курской области
О том, что солдат КНДР отвели из Курской области написало The New York Times. По словам официальных лиц Украины и США, на которых ссылаются авторы статьи, "северокорейские солдаты, которые присоединились к своим российским союзникам в битве против украинских сил, были выведены с линии фронта после того, как понесли большие потери".
"Северокорейские войска, направленные для подкрепления российских сил, которые пытаются отразить украинское наступление внутри границ России, не были замечены на фронте около двух недель", - отмечают журналисты.
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