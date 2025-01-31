Войска КНДР отошли с некоторых направлений в Курской области, - ССО

Россия отвела северокорейские войска с некоторых направлений в Курской области. На отдельных участках военные КНДР не наблюдались около трех недель.

"Силы специальных операций говорят исключительно за направления, где применяются наши подразделения, в связи с этим сообщаем, что присутствие войск КНДР ориентировочно три недели не отмечается, вероятно понеся большие потери они вынуждены были отойти", - сказал он.

На уточняющий вопрос журналиста, Кондратенко ответил, что солдаты КНДР не наблюдались именно на тех направлениях в Курской области, где работают ССО.

При этом вывела ли Россия северокорейские войска со всех направлений в Курской области, пока не известно. Получить подтверждение или опровержение этой информации в группировке "Курск" РБК-Украина не удалось.