Обстріл Одеси та удар по НПЗ у Волгоградській області: новини за 31 січня

Російські окупанти ввечері 31 січня вдарили по центру Одеси. Тим часом українські воїни атакували нафтопереробний завод у Волгоградській області РФ.

Більш детально про те, що сталося у п'ятницю, 31 січня, - у матеріалі РБК-Україна .

Сили оборони вдарили по великому НПЗ у Волгоградській області

Українські воїни в ніч на 31 січня атакували нафтопереробний завод у Волгоградській області. Цей НПЗ входить у десятку найбільших у Росії.

За операцією стояли підрозділи Сил безпілотних систем ЗСУ та ГУР Міноборони. Захисники завдали удару по ТОВ "Лукойл-Волгограднафтопереробка" у Волгоградській області.

"Цей НПЗ за проєктною потужністю входить у десятку найбільших нафтопереробних заводів Росії та задіяний у забезпеченні окупаційної армії РФ", - повідомили у Генштабі ЗСУ.

Після атаки зафіксовані спалахи та вибухи в районі важливого для окупантів заводу. Результати вогневого ураження уточнюються.

РФ обстріляла балістикою центр Одеси

Ввечері 31 січня під час повітряної тривоги через загрозу балістики, в Одесі прогриміли вибухи. У Повітряних силах тричі попереджали про загрозу швидкісних цілей на місто.

Пізніше стало відомо, що росіяни атакували історичний центр Одеси. Під ракетний удар потрапив готель "Брістоль". Через ворожу атаку постраждали троє людей.

Окрім того, в епіцентрі удару по Одесі були норвезькі дипломатичні представники.

Детальніше про наслідки обстрілу Одеси читайте в матеріалі РБК-Україна.

Війська КНДР вивели з лінії фронту

Видання The New York Times повідомило про те, що північнокорейських солдатів не помічають на фронті вже близько двох тижнів. Тому їх, імовірно, вивели звідти через великі втрати.

Водночас речник ССО України, полковник Олександр Кіндратенко розповів у коментарі РБК-Україна, що Росія відвела північнокорейців із кількох напрямків.

У ГУР зазначили, що у Курській області ворог проводить ротацію на тлі втрат. Але військова підтримка Росії з боку КНДР у силах і засобах триває.

Сили оборони вдарили по командному пункту росіян у Курській області

Підрозділи ракетних військ та артилерії Сил оборони успішно вдарили по командному пункту угруповання військ "Курськ" Збройних сил Росії у місті Рильськ Курської області.

Ураження було завдано вчора, 31 січня. Внаслідок атаки пункт управління був знищений. Наразі інші подробиці операції не розкриваються.

Міноборони звільнило Безрукову з посади директора АОЗ

Міноборони України звільнило з посади директора ДП МОУ "Агенція оборонних закупівель" Марину Безрукову 31 січня. Тимчасово виконуючим обов’язки глави підприємства призначено Арсена Жумаділова.

Серед ключових причин зміни керівника АОЗ, як наголошують в Міноборони, стало невиконання запланованих постачань для фронту, чисельні зауваження Генштабу щодо неякісного планування оборонних закупівель та несвоєчасної комунікації з боку Агенції, необґрунтоване перенесення графіків постачання.

Україна ратифікує угоду з Британією: 2 млрд фунтів підуть на ППО та ремонтні бази

Кабінет міністрів України подасть до Верховної Ради законопроєкт про ратифікацію Рамкової угоди між Україною та Великою Британією. Угода направлена на розвиток оборонних спроможностей країн.

"За цією угодою Велика Британія надасть нам до 2 млрд фунтів на закупівлю систем протиповітряної оборони, ракет до ППО, а також на організацію ремонтних баз для військової техніки та іншого озброєння", - розповів прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, такі бази будуть розміщуватися і в Україні. Також виділені кошти допоможуть суттєво посилити обороноздатність України.

"Вдячні Уряду та народу Великої Британії за те, що підтримують нас на шляху до нашої перемоги", - сказав прем'єр.

Україна отримає від Фінляндії новий пакет допомоги майже на 200 млн євро

Фінляндія передала Україні 27-й пакет військової допомоги. Його розмір складає 198 мільйонів євро.

"Цей потужний пакет вартістю майже 200 мільйонів євро був сформований у тісній співпраці з українцями. Ми надаємо саме ту підтримку, яка допоможе Україні захистити себе в гострій ситуації на лінії фронту. Не можна допустити, щоб ця підтримка ослабла, а навпаки, вона має бути ще більше посилена саме в цей момент", - заявив міністр оборони Фінляндії Антті Хякканен.

Він також уточнив, що з метою безпеки не буде розкрито деталей точного вмісту допомоги, способу та часу доставки. Допомога була надана з урахуванням як потреб України, так і ресурсного забезпечення Збройних Сил України.