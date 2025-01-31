Контракт с Безруковой не продлят. АОЗ временно будет руководить Жумадилов

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Минобороны Украины .

"Это решение министерства обосновано необходимостью обеспечения устойчивого и непрерывного обеспечения фронта вооружением и боеприпасами", - говорится в разъяснении министерства.

Среди ключевых причин смены руководителя АОЗ, как отмечают в Минобороны, стало невыполнение запланированных поставок для фронта, многочисленные замечания Генштаба относительно некачественного планирования оборонных закупок и несвоевременной коммуникации со стороны Агентства, необоснованный перенос графиков поставок.

"Абсолютно неприемлемы многочисленные утечки закрытой информации, которые станут отдельным предметом рассмотрения правоохранительных органов", - подчеркивают в заявлении.

Важно, как добавляют на сайте Минобороны, что при принятии Марины Безруковой на работу в Агентство в январе 2024 года контракт с ней был заключен Министерством обороны, которое действовало от собственного имени как уполномоченный орган управления Агентством.

"Законом установлено, что изменение контракта происходит по согласию его сторон. Следовательно, продление контракта с Мариной Безруковой требовало согласия Минобороны. Несмотря на это, 23 января 2025 года Председатель Наблюдательного совета Юрий Джигир подписал дополнительное соглашение без соответствующего согласования с Министерством обороны. Этим он вышел за пределы своих полномочий, определенных законом и Уставом предприятия", - отмечается в заявлении.

Поэтому, учитывая неудовлетворительные результаты деятельности Агентства под руководством Марины Безруковой, а также отсутствие сотрудничества и надлежащей коммуникации со стороны Председателя Наблюдательного совета (представителя государства), Министерство обороны Украины приняло решение об отзыве представителей государства в Наблюдательном совете. Соответствующая информация была немедленно доведена до сведения как указанных лиц, так и Агентства.

Таким образом, в составе Наблюдательного совета осталось только 2 члена из 5, в связи с чем он стал неправомочным.

"В соответствии с законодательством, в случае неправомочности Наблюдательного совета его полномочия временно переходят к Министерству обороны Украины. Это предоставляет Минобороны право принимать решения по управлению Агентством, в частности о назначении, увольнении и отстранении директора, а также назначении временно исполняющего обязанности директора", - разъясняют в министерстве.

Ситуация с формированием Наблюдательного совета АОЗ

11 октября 2024 года Кабинет Министров Украины согласовал кандидатуры членов Наблюдательного совета Агентства, в который вошли два представителя государства и три независимых члена.

"В соответствии с международными стандартами корпоративного управления, Наблюдательный совет должен был играть ключевую роль в контроле за деятельностью Агентства, обеспечении его прозрачности и эффективного управления государственными закупками в оборонном секторе", - напоминают в министерстве.

Назначение первых трех членов Наблюдательного совета (что является достаточным для его правомочности) состоялось 25 октября 2024 года приказом министра обороны. Однако для полноценного старта работы члены Наблюдательного совета должны были заключить контракты с Агентством.

После официального формирования совета со стороны Министерства обороны Агентство не смогло обеспечить надлежащее юридическое оформление правоотношений со всеми членами Наблюдательного совета, что привело к задержке в его работе. Это подтверждает тот факт, что первое учредительное заседание Наблюдательного Совета состоялось 17 декабря 2024 года (почти после двух месяцев после утверждения приказа министра).

20 января 2025 года один из независимых членов Наблюдательного совета сообщил о выходе из состава совета. Причиной стало отсутствие надлежащей коммуникации со стороны Агентства по согласованию деталей контракта с ним.

Эта ситуация, как говорят в министерстве, привела к уменьшению количества членов Наблюдательного совета до четырех, что нарушило баланс и эффективность его работы. Кроме того, такой состав Наблюдательного совета не соответствовал требованию закона о том, что большинство членов должны быть независимыми.

20 января 2025 года Минобороны получило письмо Председателя Наблюдательного совета с сообщением о заседании в тот же день, на котором планировалось продлить контракт с директором Агентства. В тот же вечер в Facebook появилось сообщение Агентства о принятии этого решения, хотя министерство еще не предоставило своего согласования.

21 января Минобороны получило другое письмо Председателя Наблюдательного совета, в котором министерству отводилось всего несколько часов на ответ. В тот же день МОУ официально рекомендовало не продлевать контракт с директором, аргументированно обосновав свое решение. Однако Председатель Наблюдательного совета не довел эту информацию до всех членов Наблюдательного совета. Вечером того же дня Агентство снова заявило в Facebook о «единогласном» продлении контракта.