Отвели ли россияне солдат КНДР с фронта в Курской области: что говорят в ГУР

В Курской области враг проводит ротацию на фоне потерь. Но военная поддержка России со стороны КНДР в силах и средствах продолжается.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Главного управления разведки Минобороны Украины Андрея Юсова в эфире телемарафона.

У Юсова попросили прокомментировать публикацию The New York Times о том, что северокорейских солдат отвели с фронта из-за больших потерь.

Спикер ГУР ответил, что западные издания могут позволить себе "говорить более свободно", в отличии от официальных спикеров.

"Мы можем констатировать большие потери среди личного состава военнослужащих КНДР, которые находятся под условным прикрытием, под чужими документами на территории РФ и ведут агрессивную войну против украинских войск", - отметил Юсов.

Он объяснил, что большие потери предусматривают ротацию и такие мероприятия сейчас происходят.

"Можем констатировать, что военная поддержка со стороны режима Северной Кореи продолжается и в силах, и в средствах. Когда можно будет делать определенные официальные заявления, они официально будут делаться. Но то, о чем сообщают международные коллеги-журналисты, они видят большие потери. А это означает, что подразделения после определенного процента выхода личного состава (из строя - ред.) не могут выполнять поставленные задачи", - подчеркнул Юсов.