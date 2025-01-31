Силы обороны ударили по командному пункту россиян в Курской области, - Генштаб

Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны успешно ударили по командному пункту группировки войск "Курск" Вооруженных сил России в городе Рыльск Курской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ).

"Эта операция - часть системной работы по уничтожению командных пунктов врага, лишение его возможности эффективно координировать боевые действия и логистику. Силы обороны Украины продолжают наносить потери оккупационным войскам, разрушая их систему управления и снижая их наступательный потенциал", - пишет Генеральный штаб ВСУ.

Пока что другие подробности операции не раскрываются.

Отмечается, что поражение было нанесено сегодня, 31 января. В результате атаки пункт управления был уничтожен .

Бои в Курской области

Летом 2024-го украинские бойцы начали наступление в Курской области, во время которого была прорвана вражеская граница и взята под контроль часть региона. Позже врагу удалось отбить определенные территории, но Силы обороны продолжают удерживать десятки населенных пунктов, в том числе и город Суджа.

Россия, в свою очередь, привлекла к боям и военных Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР), которые сейчас несут огромные потери. В начале января украинские бойцы впервые взяли в плен двух военных Северной Кореи.

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