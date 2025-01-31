Генштаб ВСУ подтвердил удар по большому НПЗ в Волгоградской области

Украинские воины в ночь на 31 января атаковали нефтеперерабатывающий завод в Волгоградской области РФ. Этот НПЗ входит в десятку крупнейших в России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ .

После атаки зафиксированы вспышки и взрывы в районе важного для оккупантов завода. Результаты огневого поражения уточняются.

"Этот НПЗ по проектной мощности входит в десятку крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России и задействован в обеспечении оккупационной армии РФ", - сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

За операцией стояли подразделения Сил беспилотных систем ВСУ и ГУР Минобороны. Защитники нанесли удар по ООО "Лукойл-Волгограднефтепереработка" в Волгоградской области.

Взрывы в Волгоградской области

Как сообщало РБК-Украина, в ночь на 31 января в Волгоградской области России пожаловались на взрывы. Россияне заявили об атаке дронов на местный НПЗ.

В сети публиковали кадры вспышек в районе нефтеперерабатывающего завода и звуки взрывов.





Позже руководитель ЦПД Андрей Коваленко сообщил о поражении НПЗ в Волгоградской области. Он отметил, что это один из крупнейших в России нефтеперерабатывающих заводов. Там производят бензин, дизельное топливо, мазут и авиационное топливо.

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