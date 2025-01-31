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Украина получит от Финляндии новый пакет помощи почти на 200 миллионов евро

Пятница 31 января 2025 13:52
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Украина получит от Финляндии новый пакет помощи почти на 200 миллионов евро Фото: министр обороны Финляндии Антти Хякканен (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Финляндия передала Украине 27 пакет военной помощи. Его размер составляет 198 миллионов евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны Финляндии.

В ведомстве отметили, что общая стоимость оборонного оборудования, поставленного Финляндией Украине, сейчас составляет 2,5 млрд евро.

"Этот мощный пакет стоимостью почти 200 миллионов евро был сформирован в тесном сотрудничестве с украинцами. Мы предоставляем именно ту поддержку, которая поможет Украине защитить себя в острой ситуации на линии фронта. Нельзя допустить, чтобы эта поддержка ослабла, а наоборот, она должна быть еще больше усилена именно в этот момент", - заявил министр обороны Финляндии Антти Хякканен.

Он также уточнил, что в целях безопасности не будет раскрыто деталей точного содержания помощи, способа и времени доставки. Помощь была предоставлена с учетом как потребностей Украины, так и ресурсного обеспечения Вооруженных Сил Украины.

"От нас, европейцев, зависит, как будет развиваться безопасность в Европе. Защита независимости и обороноспособности Украины сейчас является важнейшим элементом этого пазла", - сказал Хякканен.

Помощь Украине от Финляндии

С начала полномасштабного вторжения Финляндия активно поддерживает Украину в гуманитарной, финансовой и военно-технической сферах. Весной прошлого года президенты Владимир Зеленский и Александр Стубб подписали двустороннее соглашение о безопасности. Это соглашение предусматривает долгосрочную поддержку со стороны Финляндии и углубление сотрудничества между двумя странами.

Ранее мы писали о том, что в декабре Финляндия выделила Украине уже 26-й пакет помощи на сумму 25 млн евро. В него, в частности, войдет зимнее снаряжение для украинских военных.

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