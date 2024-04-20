Обстрел Днепропетровской области и уничтожение Ту-22М3: новости за 19 апреля

Вчера, 19 апреля 2024 года, россияне ударили по населенным пунктам Днепропетровской области. А украинские войска сбили вражеский бомбардировщик Ту-22М3.

Война России против Украины: последние новости

Российский Ту-22М3 был сбит с помощью С-200, - Буданов

Украинские защитники сбили российский бомбардировщик Ту-22М3 с помощью ЗРК С-200.

Как пишет издание, в эксклюзивном разговоре начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов, заявил, что российский бомбардировщик был сбит зенитно-ракетным комплексом дальнего радиуса действия С-200.

До этого источники сообщали, что для уничтожения бомбардировщика использовали комплекс С-200, который модифицировали специалисты ГУР. Но в то время официальных подтверждений этой информации не было.

Более подробно о Ту-22М3 можете узнать в материале РБК-Украина.

Жертвы и многие раненые, разбитые дома: что известно об ударах по Днепру и области

Россияне нанесли удар по населенным пунктам Днепропетровской области, под обстрелом оказался и областной центр.

Глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак сообщал, что в результате ударов россиян погибло 8 человек, еще 34 человека получили ранения.

Россияне били по железнодорожной инфраструктуре, среди пострадавших и жертв есть сотрудники УЗ. Детальнее о последствиях атаки - в материале РБК-Украина.

Словаки собрали почти 2 млн евро на снаряды для украинских военных

Граждане Словакии смогли собрать около 2 миллионов евро на покупку снарядов для Украины в рамках инициативы Чехии. Это удалось сделать через несколько дней.

Власти Словакии отказались присоединяться к инициативе чешского правительства по боеприпасам для Украины, но, несмотря на это, словаки решили собирать деньги самостоятельно.

"Когда я узнал об инициативе чешского правительства, я был очень рад услышать, что ищут все способы помочь Украине защититься от агрессора, потому что другого пути нет", - заявил один из организаторов сбора средств на снаряды 99-летний журналист Отто Симко, который пережил Холокост.

Он также отметил, что российских оккупантов необходимо изгнать из Украины, чтобы можно было говорить о мире на справедливых условиях.

Стоит заметить, что Словакия перестала предоставлять Украине военную помощь после того, как парламентские выборы в стране выиграла пророссийская партия во главе с Робертом Фицо - он позже стал премьером.

Братислава продолжает передавать только гуманитарную помощь и участвует в разминировании украинской земли.

Исходя из такой позиции правительство Словакии раскритиковало инициативу Чехии, которая нашла около миллиона боеприпасов для Украины и ищет для закупки средства среди союзников.

Союзники помогут с ПВО и не только. Столтенберг подвел итоги Совета Украина-НАТО

Союзники НАТО согласились помочь Украине в усилении противовоздушной обороны. Анонсы поставки могут быть в ближайшее время.

По словам генсека, президент Украины Владимир Зеленский, который принял участие в заседании Совета, проинформировал союзников о ситуации на поле боя и необходимости усилить украинскую противовоздушную оборону.

"Министры обороны стран НАТО согласились усилить и предоставить дальнейшую военную поддержку, включая усиление противовоздушной обороны. НАТО составила список существующих возможностей по всему Альянсу, и есть системы, которые могут быть предоставлены Украине. Поэтому я ожидаю новых заявлений о возможностях в сфере противовоздушной обороны для Украины в ближайшее время", - рассказал Столтенберг.

Он приветствовал решение Германии передать Украине дополнительную систему ПВО Patriot. Как отметил генсек, в дополнение к Patriot союзники могут передать и зенитный ракетный комплекс SAMP-T.

"Многие союзники, которые не имеют доступных систем, обратились с предложением оказать финансовую поддержку для их приобретения для Украины. Мы также сотрудничаем с промышленностью для наращивания производства и ремонта систем, чтобы сделать их оперативными и готовыми к использованию", - подчеркнул генсек.

Пентагон готовит к отправке в Украину артиллерию и средства ПВО, - Politico

США готовятся быстро утвердить новый пакет военной помощи для Украины, поскольку Конгресс скоро одобрит закон о поддержке Украины.

Издание Politico пишет, что речь идет об артиллерии и средствах противовоздушной обороны. Другие источники издания указывают, что администрация президента Джо Байдена еще не приняла окончательного решения о том, насколько большим будет транш военной помощи и что в нем будет.

"Но чиновники Министерства обороны работают над созданием пакета американского оборудования, которое можно будет быстро пройти через бюрократический процесс, как только закон будет принят и подписан президентом", - пишет Politico.

В материале указано, что часть американского вооружения уже размещена на складах по всей Европе и может быть немедленно перевезена в Украину. Некоторая техника может попасть в Украину за считанные дни, а другой могут потребоваться недели.

Премьер Франции: Украина продержится в войне с Россией, но есть условие

Украина будет сдерживать российскую агрессию. Но условием этого является продолжение помощи со стороны стран Запада.

"Если мы будем их поддерживать, они будут продолжать держаться", - считает глава французского правительства Габриэль Атталь.

Он предупредил, что в случае, если Украина проиграет войну с Россией, то это "будет стоить французам непомерно дорого".

Премьер уточнил, что победа Кремля может привести к продовольственной инфляции и иммиграции, это прямо коснется населения Франции.

Зеленский приехал в Донецкую область и проверил строительство фортификаций

Президент Украины ВладимирЗеленский прибыл в Донецкую область. Он посетил раненых украинских защитников и проверил строительство фортификаций.

Зеленский посетил военных, которые проходят лечение в медицинской роте 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады. Президент пообщался с бойцами и отметил государственными наградами.

Также Зеленский провел совещание по безопасности и защите людей в Донецкой области. Президент заслушал доклады председателя Донецкой ОВА Вадима Филашкина, генерала Юрия Содоля, руководителей управлений СБУ и Нацполиции.

Глава государства также осмотрел строительство фортификаций.