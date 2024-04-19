Нидерланды выделили более 200 млн долларов на ПВО и снаряды для Украины

Нидерланды выделили 223 млн долларов на инициативу по усилению противовоздушной обороны (ПВО) Украины, а также поставки артиллерийских снарядов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Нидерландов .

"Средства противовоздушной обороны и артиллерийские боеприпасы крайне необходимы Украине. Ситуация грозит стать критической. Ресурсы, которые сейчас предоставляют Нидерланды, уже находятся на европейском континенте и будут доставлены в Украину как можно быстрее", - заявила глава ведомства Кайса Оллонгрен во время заседания Совета Украина-НАТО.

Противовоздушная оборона

Нидерланды выделяют 159 млн долларов в поддержку инициативы Германии, направленной на приобретение и поставку Украине средств противовоздушной обороны дальнего радиуса действия.

В частности, Министерство обороны Нидерланды закупит средства противовоздушной обороны ближнего радиуса действия на 63,93 млн долларов. Эти же средства могут быть использованы для борьбы с дронами.

Артиллерийские снаряды

Ведомство также напоминает, что Нидерланды способствуют инициативе Эстонии по быстрой поставке артиллерийских боеприпасов в Украину из имеющихся запасов.

"Ранее Нидерланды объявили, что выделяют 266 миллионов евро на аналогичный чешский план быстрого снабжения большего количества снарядов", - добавляет министерство.

Потребности Украины

В течение последних месяцев, на фоне усиления страной-террористом массированных обстрелов, вопрос усиления противовоздушной обороны Украины стал еще более острым.

Как отмечал президент Владимир Зеленский, во время обращения к лидерам стран Европейского союза, наша страна нуждается в поставках систем ПВО Patriot, IRIS-T, SAMP/T, NASAMS. Ранее он отмечал, что для полной защиты неба достаточно лишь 25 "Петриотов".

Также президент недавно инициировал заседание Совета Украина-НАТО, во время которого союзники согласились усилить нашу противовоздушную оборону.

Среди других насущных потребностей Украины: