Нидерланды выделили более 200 млн долларов на ПВО и снаряды для Украины
Нидерланды выделили 223 млн долларов на инициативу по усилению противовоздушной обороны (ПВО) Украины, а также поставки артиллерийских снарядов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Нидерландов.
"Средства противовоздушной обороны и артиллерийские боеприпасы крайне необходимы Украине. Ситуация грозит стать критической. Ресурсы, которые сейчас предоставляют Нидерланды, уже находятся на европейском континенте и будут доставлены в Украину как можно быстрее", - заявила глава ведомства Кайса Оллонгрен во время заседания Совета Украина-НАТО.
Противовоздушная оборона
Нидерланды выделяют 159 млн долларов в поддержку инициативы Германии, направленной на приобретение и поставку Украине средств противовоздушной обороны дальнего радиуса действия.
В частности, Министерство обороны Нидерланды закупит средства противовоздушной обороны ближнего радиуса действия на 63,93 млн долларов. Эти же средства могут быть использованы для борьбы с дронами.
Артиллерийские снаряды
Ведомство также напоминает, что Нидерланды способствуют инициативе Эстонии по быстрой поставке артиллерийских боеприпасов в Украину из имеющихся запасов.
"Ранее Нидерланды объявили, что выделяют 266 миллионов евро на аналогичный чешский план быстрого снабжения большего количества снарядов", - добавляет министерство.
Потребности Украины
В течение последних месяцев, на фоне усиления страной-террористом массированных обстрелов, вопрос усиления противовоздушной обороны Украины стал еще более острым.
Как отмечал президент Владимир Зеленский, во время обращения к лидерам стран Европейского союза, наша страна нуждается в поставках систем ПВО Patriot, IRIS-T, SAMP/T, NASAMS. Ранее он отмечал, что для полной защиты неба достаточно лишь 25 "Петриотов".
Также президент недавно инициировал заседание Совета Украина-НАТО, во время которого союзники согласились усилить нашу противовоздушную оборону.
Среди других насущных потребностей Украины:
- артиллерийские снаряды;
- дальнобойное оружие;
- авиация;
- ускорение поставок обещанной помощи.
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