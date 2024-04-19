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Российский Ту-22М3 был сбит с помощью С-200, - Буданов

Пятница 19 апреля 2024 20:14
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Российский Ту-22М3 был сбит с помощью С-200, - Буданов Фото: Кирилл Буданов, начальник ГУР Минобороны Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

Украинские защитники сбили российский бомбардировщик Ту-22М3 с помощью ЗРК С-200.

Как сообщает РБК-Украина , об этом в комментарии The War Zone заявил начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов.

Как пишет издание, в эксклюзивном разговоре начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов заявил, что российский бомбардировщик был сбит зенитно-ракетным комплексом дальнего радиуса действия С-200.

Ранее Буданов рассказал, что украинские защитники неделю выжидали, пока российский бомбардировщик Ту-22М3 выйдет на нужный рубеж, чтобы его уничтожить.

Уничтожение Ту-22М3

19 апреля Российская Федерация в очередной раз пыталась нанести ракетный удар по южным областям Украины. Россияне традиционно задействовали для этого ракеты Х-22, которые запустили два бомбардировщика Ту-22М3.

Однако на этот раз оккупанты получили ответный удар - украинские защитники впервые сбили один из самолетов Ту-22М3, который проводил атаку.

Источники РБК-Украина сообщали, что для уничтожения бомбардировщика был использован комплекс С-200, который модифицировали специалисты ГУР. Но в то время официальных подтверждений этой информации не было.

Более подробно о Ту-22М3 можете узнать в материале РБК-Украина.

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