ua en ru
Пт, 19 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Третья штурмовая показала, как уничтожила россиян с помощью термобарического боеприпаса

Украина, Пятница 19 апреля 2024 20:39
UA EN RU
Третья штурмовая показала, как уничтожила россиян с помощью термобарического боеприпаса Архивное фото: ВСУ уничтожили россиян с помощью термобарического боеприпаса (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Украинские военные уничтожили группу вражеских пехотинцев с помощью термобарического снаряда. Этот процесс удалось зафиксировать на видео.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Третьей штурмовой бригады ВСУ.

Отмечается, что разведчики засекли движение россиян, которые разместились в здании.

"По укрытию врага бойцы Третьей штурмовой сразу запустили ударный дрон, оснащенный термобарическим боеприпасом", - сообщили военные.

В результате объемного взрыва пехота противника ликвидирована.

Ситуация на фронте

Сегодня Генштаб ВСУ сообщил, что украинские воины отразили атаки россиян на левобережье Днепра и возле села Бердычи Донецкой области. А оккупанты пытались прорвать оборону возле села Торское.

А общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 457 830 военных.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Вооруженные силы Украины Война в Украине
NEWS
Что известно о системе С-200, "жертвой" которой мог стать не только Ту-22М3
Что известно о системе С-200, "жертвой" которой мог стать не только Ту-22М3
DAILY
Беспилотник своими руками. Как собрать FPV-дрон дома и почему это важно для Вооруженных Сил
Катерина Гончароваруководитель раздела "Общество" Беспилотник своими руками. Как собрать FPV-дрон дома и почему это важно для Вооруженных Сил