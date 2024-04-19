Третья штурмовая показала, как уничтожила россиян с помощью термобарического боеприпаса
Украинские военные уничтожили группу вражеских пехотинцев с помощью термобарического снаряда. Этот процесс удалось зафиксировать на видео.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Третьей штурмовой бригады ВСУ.
Отмечается, что разведчики засекли движение россиян, которые разместились в здании.
"По укрытию врага бойцы Третьей штурмовой сразу запустили ударный дрон, оснащенный термобарическим боеприпасом", - сообщили военные.
В результате объемного взрыва пехота противника ликвидирована.
Ситуация на фронте
Сегодня Генштаб ВСУ сообщил, что украинские воины отразили атаки россиян на левобережье Днепра и возле села Бердычи Донецкой области. А оккупанты пытались прорвать оборону возле села Торское.
А общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 457 830 военных.
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