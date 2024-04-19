Премьер Франции: Украина продержится в войне с Россией, но есть условие
Украина продолжит сдерживать российскую агрессию. Но условием для этого является продолжение помощи со стороны стран Запада.
Как сообщает РБК-Украина, об этом в интервью BFMTV заявил премьер-министр Франции Габриэль Атталь.
"Если мы будем их поддерживать, они будут продолжать держаться", - считает глава французского правительства.
Он предупредил, что в случае, если Украина проиграет войну с Россией, то это "будет стоить французам непомерно дорого".
Премьер уточнил, что победа Кремля может привести к продовольственной инфляции и иммиграции, это прямо коснется населения Франции.
Помощь Украине от Франции
Стоит заметить, что Франция является одним из союзников Украины. Париж оказывает нашим военным помощь с начала полномасштабной войны.
В частности, французские власти уже передали легкие танки AMX-10RC, дальнобойные ракеты SCALP, самоходные артиллерийские установки Caesar, системы ПВО Crotale и не только.
В конце марта министр обороны Франции Себастьян Лекорню пообещал, что его страна будет предоставлять Украине списанное вооружение. Это альтернатива утилизации.
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