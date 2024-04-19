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Премьер Франции: Украина продержится в войне с Россией, но есть условие

Пятница 19 апреля 2024 15:28
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Премьер Франции: Украина продержится в войне с Россией, но есть условие Фото: Габриэль Атталь, премьер Франции (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Украина продолжит сдерживать российскую агрессию. Но условием для этого является продолжение помощи со стороны стран Запада.

Как сообщает РБК-Украина, об этом в интервью BFMTV заявил премьер-министр Франции Габриэль Атталь.

"Если мы будем их поддерживать, они будут продолжать держаться", - считает глава французского правительства.

Он предупредил, что в случае, если Украина проиграет войну с Россией, то это "будет стоить французам непомерно дорого".

Премьер уточнил, что победа Кремля может привести к продовольственной инфляции и иммиграции, это прямо коснется населения Франции.

Помощь Украине от Франции

Стоит заметить, что Франция является одним из союзников Украины. Париж оказывает нашим военным помощь с начала полномасштабной войны.

В частности, французские власти уже передали легкие танки AMX-10RC, дальнобойные ракеты SCALP, самоходные артиллерийские установки Caesar, системы ПВО Crotale и не только.

В конце марта министр обороны Франции Себастьян Лекорню пообещал, что его страна будет предоставлять Украине списанное вооружение. Это альтернатива утилизации.

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